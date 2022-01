JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi Prilly Latuconsina yang mengakuisisi saham klub sepakbola asal Kota Tangerang, Persikota.

Keberanian Prilly Latuconsina terjun dalam industri sepakbola Tanah Air tersebut menambah deretan selebriti yang membeli saham klub nasional. Sebelumnya ada Raffi Ahmad (Rans Cilegon FC) dan Atta Halilintar (AHHA PS Pati FC).

"Wah! Keren Prilly Latuconsina, senang banget banyak anak muda yang meramaikan dunia olahraga Tanah Air," tulis Erick Thohir seperti dikutip Instagram Story dikutip, Jakarta, Senin (31/1/2022).

Prilly telah mengumumkan kabar pembelian melalui akun sosial medianya, hanya saja dia enggan merinci lebih jauh berapa persentase saham Persikota yang diakuisisinya.

"Perempuan juga bisa! Akhirnya bisa resmi mengumumkan kalau sekarang aku jadi bergabung di Persikota Tangerang sebagai pemilik," tulis Prilly.

Tak hanya dibanjiri dukungan Erick Thohir, Prilly juga mendapat apresiasi dari kalangan Founder dan CEO Bisnis yang sukses besar. Selain itu, aktris yang membintangi film Danur itu juga dapat ucapan selamat dari para selebriti lainnya.

"Bangga banget. Akhirnya ya dari awal cerita-cerita akhirnya kesampean juga. Let's go!," tulis @imanusman.

"Wow keren banget, good luck! Always Proud of you," tulis @cellavanessa.