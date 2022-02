JAKARTA – Perbandingan harga BBM Pertamina vs Shell. Mengejutkan, harga BBM Pertamina ternyata lebih murah sekira Rp4.000 dari BBM Shell. Kok bisa?

Diketahui, Shell Indonesia telah menaikkan harga BBM per 1 Februari 2022. Adapun harga BBM Shell naik hampir Rp1.000 per liter.

Mengutip laman shell.co.id, Kamis (3/2/2022), harga Shell Super (RON 92) naik Rp950 per liter menjadi Rp12.990 per liter dari Rp 12.040 per liter pada Januari 2022.

Lalu, untuk harga Shell V-Power (RON 95) naik Rp990 per liter menjadi Rp13.550 per liter, dari posisi Januari 2022 sebesar Rp12.560 per liter.

Kemudian, V-Power Diesel harganya naik dari 11.990 per liter jadi Rp 13.270 per liter.

Sementara, Shell V-Power Nitro+ harganya naik Rp960, dari posisi Januari 2022 sebesar Rp12.790 menjadi Rp 13.750 per liter.

Di sisi lain, per Februari 2022, harga BBM Pertamina masih sama dengan harga di Januari 2022. Di mana, harga tersebut diterapkan di DKI Jakarta, Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, dan NTT. Diketahui, harga Pertalite Rp7.650 per liter, lalu Pertamax Rp9.000 per liter. Kemudian, harga Pertamax Turbo Rp12.000 per liter, Dexlite Rp9.500 per liter, dan Pertamina Dex Rp11.150 per liter. Dengan demikian, harga BBM Pertamina jenis Pertamax (RON 92) yang dijual Rp9.000 per liter lebih murah sekira Rp4.000 jika dibandingkan dengan harga BBM Shell jenis Shell Super (RON 92) yang dijual Rp12.990 per liter.