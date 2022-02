JAKARTA – Ainun Najib, salah satu kader NU menjadi sorotan lantaran menjadi sosok yang dibanggakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Jokowi meminta agar Ainun yang kini berkarir di Singapura dibujuk pulang ke Indonesia.

Berikut fakta besaran gaji Ainun Najib di Singapura yang dirangkum di Jakarta, Minggu (6/2/2022).

1. Pakar IT Terkemuka

Ainun Najib yang merupakan pakar IT terkemuka mengaku bingung saat ditanya soal respons terhadap β€˜ajakan’ Jokowi untuk diminta pulang ke Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini sama sekali belum ada pendekatan resmi yang datang kepadanya, dari pihak mana pun.

"Belum tahu mesti merespons bagaimana, belum ada approach (pendekatan) resmi yang datang juga,” kata Ainun dikutip dalam laman resmi NU Online.

2. Digaji Rp94,6 Juta

Saat ini jabatan Ainun Najib adalah Head of Analytics, Platform & Regional Business di Grab Singapura. Mengutip dari Glassdoor, besaran gaji rata-rata nasional untuk Head of Analytics di Singapura sebesar SGD8.925 atau setara Rp94,6 juta (kurs Rp10.600 per SGD).

3. Pernah Bekerja sebagai Software Engineer Bergaji Rp53,02 Juta Sebelum menjadi Head of Analytics, Ainun pernah bekerja sebagai software engineer. Besaran gaji rata-rata software engineer di Singapura mencapai SGD5.000 per bulan atau setara Rp53,02 juta. Tak hanya itu, pekerjaan ini pun mendapatkan uang kompensasi rata-rata mencapai SGD7.500, dengan kisaran dari SGD2.240 - SGD20.000. Adapun perkiraan gaji software engineer di Singapura ini dikirimkan anonim kepada Glassdoor oleh karyawan software engineer di Singapura. "Saya kenal satu orang, yang lain masih banyak lagi. Beliau ini kerja di Singapura sudah lama, 7 tahun yang lalu saya ketemu, mengerjakan ini semuanya apa pun bisa. Masih muda sekali, namanya mas Ainun Najib, NU, tapi di sana gajinya sangat tinggi sekali," ungkap Presiden. 4. Lulusan Universitas Teknologi Nanyang (NTU) Singapura Sebagai informasi, Ainun Najib merupakan lulusan Universitas Teknologi Nanyang (NTU) Singapura dengan mengambil jurusan Teknik Komputer. Setelah lulus dari NTU, dia bergabung dengan sebuah perusahaan, IBM Singapura, sebagai software engineer. Kemudian Ainun menjabat sebagai konsultan senior di sana.