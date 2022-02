JAKARTA - Pensiunan PNS saat ini menerima uang pensiun sebanyak Rp70-75 juta. Namun, baru-baru ini rencana pensiunan PNS mendapatkan Rp1 miliar kembali mencuat.

Untuk itu, pemerintah memerlukan skema baru guna mendukung tujuan perubahan dana pensiun PNS. Di mana nantinya dari skema pay as you go atau yang memberikan manfaat pasti menjadi fully funded berupa iuran pasti.

“Jadi kalau kita pensiun biasanya terima Rp70 juta, Rp75 juta. Mudah-mudahan dengan sistem yang semakin bagus adik-adik kita yang baru masuk itu pensiun nanti bisa dapat Rp700 juta sampai Rp.1 miliar. Mudah-mudahan 30 tahun mengiur nanti diciptakan sistemnya. Insyaallah bisa,” kata Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh.

Beberapa waktu sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo juga telah membicarakan hal ini dengan PT Taspen selaku lembaga yang mengurus dana pensiun. Dia menyebut hal ini bisa saja terjadi jika Pemerintah melakukan perhitungan dan pertimbangan dengan baik.

“Kami dengan Taspen juga sudah diskusi. Bagaimana kalau pensiunan ASN itu nanti dapat tunjangan taspennya mencapai Rp1 miliar misalnya. Ya dihitung-hitung bisa kalau sejak awal bisa kita pertimbangkan dengan baik,” katanya dalam acara Penandatanganan Komitmen Pembangunan Mal Pelayanan Publik, Selasa (2/3/2021).

(fbn)