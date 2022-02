JAKARTA – Malaysia menjadi negara yang kini menyediakan BBM dengan harga termurah se-Asia Tenggara.

Tak hanya paling murah, BBM di Malaysia juga dinilai lebih ramah lingkungan karena memiliki Oktan 95 dan 97.

Untuk BBM RON 95 di Malaysia dijual hanya RM2,050 per liter atau sekitar Rp7.051 per liter (kurs Rp3.440), sedangkan untuk RON 97 harganya RM3,12 per liter atau Rp10.735 per liter.

"Sejauh ini sebenarnya harga BBM kita termasuk paling murah di Asia Tenggara, tapi memang lebih murah Malaysia karena mereka menerapkan subsidi Automatic Pricing Mechanism (APM)," ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (4/2/2022).

Dengan kebijakan APM itu BBM di Malaysia dari bensin RON 95, RON 97, hingga solar dapat stabil melalui pemberlakuan pajak penjualan dan subsidi dalam jumlah yang bervariasi.

Mamit mengatakan, Indonesia dapat melakukan hal yang serupa.

“Hanya saja, sejauh mana kemampuan keuangan negara untuk melakukan hal tersebut. Jangan sampai nanti membebani,” katanya.

(dni)