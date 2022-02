JAKARTA — Pesawat Susi Air dipastikan tidak berhenti beroperasi pasca-pengusiran yang telah dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Malinau Kalimantan Utara.

Manajer Operasional Susi Air Mellinasari mengatakan, kedudukan Susi Air di Hanggar Malinau sebagai base maintenance untuk sejumlah maskapai dan tengah membantu pekerjaan pemerintah.

“Ya Susi Air masih tetap beroperasi, karena kita saat ini beroperasi di Kalimantan itu untuk melayani pekerjaan pemerintah yaitu APBN dan APBD,” kata Mellinasari, Senin (7/2/2022).

Dia mengungkapkan, Susi Air dalam pekerjaan mencakup pelayanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Meski dengan situasi yang seperti ini kita masih berjalan, namun dengan kejadian pengusiran kemarin pesawat kita yang sedang dilakukan maintanance mungkin akan ada dampak selama beberapa minggu ke depan” tambahnya.

Dia mengungkapkan, salah satu kerugiannya tidak ada maskapai pengganti yang dapat menggantikan Susi Air sehingga akan ada pengosongan jadwal.

“Pesawat ganti yang kita siapkan tidak ready karena poisisinya ada di hanggar saat ini, jadi kalau ditanya saat ini beroperasi masih. Tapi dua minggu ke depan mungkin kita ada pembatalan di beberapa tempat dan nanti juga nanti akan terdampak kepada penerbangan perintis kita di wilayah Kalimantan,” urainya.

“Kita akan meminta bantuan juga untuk melakukan maintanace, ke depan we still don’t know (kita tidak tahu) kita melakukan yang terbaik mungkin dalam satu atau dua minggu ini schedule akan terganggu,” pungkasnya.