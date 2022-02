JAKARTA - YouTuber gaming Jess No Limit ternyata memiliki penghasilan yang luar biasa, apalagi kini kanalnya sudah mendapat 24,1 subscribers.

Dikutip dari berbagai sumber, harta kekayaan pria bernama lahir Tobias Justin ini kini berkisar USD1,06 juta sekira USD6,35 juta

Di mana jika dirupiahkan penghasilan bersihnya menembus angka Rp152 miliar hingga Rp914 miliar (kurs dolar Rp14.403).

Lalu untuk penghasilannya selama satu bulan terakhir, Jess No Limit mendapat USD 701.000 atau sekitar Rp 10 miliar.

Jess No Limit sudah aktif di YouTube sejak tahun 2017.

Sampai hari ini, Senin (7/2/2022), jumlah video yang sudah diunggah di kanalnya sebanyak 1.739.

Jess No Limit juga menjadi YouTuber dengan subscribers terbanyak ketiga di Indonesia.

Karirnya di mulai saat dia mendapat juara dalam permainan daring bernama mobile legends di posisi kedua seluruh dunia pada musim keempat.

Serta, Jess No Limit berhasil menempati posisi pertama untuk musim keenamnya.

Dia juga sempat bergabung dalam tim olahraga daring, yakni EVOS.

Tapi pada 2019, dia menyatakan sudah keluar dari tim tersebut.

Kemudian di tahun 2019 Jess No Limit ditunjuk resmi oleh pemerintah Indonesia sebagai duta piala presiden esports.

Jess No Limit pun pernah mendapatkan pengharagaan dari Indonesian Choice Award 5.0 dengan kategori digital persona of the year pada tahun 2018.

Kemudian, kelahiran 5 Februari 1996 ini pun kembali memboyong sejumlah penghargaan MLBB All-Stars 2020 Indonesia 515 eParty. Dengan memenangkan kategori MLBB best progress KOL, MLBB KOL of the year, dan MLBB most popular KOL.