JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan diskusi secara daring dengan Mantan Gubernur Bank Inggris dan Kanada Mark Joseph Carney OC. Dia menyebut Mark Joseph sebagai sahabat lamanya.

BACA JUGA:Sri Mulyani Kantongi Rp1 Triliun dari Tax Amnesty Jilid II

"Semalam ini saya bertemu secara daring dengan salah seorang sahabat lama saya, Mark Joseph Carney OC, mantan Gubernur Bank Inggris dan Bank Kanada. Mark juga merupakan seorang Special Envoy for Climate Action and Finance di PBB, sekaligus inisiator The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)," tulis Sri di akun Instagramnya @smindrawati di Jakarta, Selasa(8/2/2022).

Adapun beberapa topik menjadi pembahasan dalam diskusi Sri Mulyani dan Mark. Antara Lain pembahasan mengenai hal-hal yang menjadi fokus utama pada G20, seperti perubahan iklim dan ekonomi digital termasuk teknologi digital, serta aspek keuangan dalam penanganan pandemi.

Menurut Sri Mulyani, topik-topik di atas tidak hanya penting bagi Indonesia tapi juga bagi dunia sehingga hal ini tidak mungkin selesai jika hanya dilakukan oleh satu pemangku kepentingan saja. "Dalam diskusi, Mark sebagai inisiator GFANZ juga memberikan masukan-masukan yang solid mengenai pembentukan carbon market di Indonesia. Sebagai bangsa yang memikirkan keberlangsungan dan generasi penerusnya, langkah-langkah seperti penciptaan pasar karbon domestik yang solid harus dipersiapkan dengan baik," pungkasnya.