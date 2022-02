JAKARTA - Pedagang minyak goreng di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur mengaku sudah seminggu minyak goreng di warungnya kosong.

Salah satu pedagang bernama Wati mengatakan, hal tersebut dikarenakan agen ditempatnya berbelanja minyak juga kosong.

Dari yang murah sesuai ketetapan pemerintah, sampai minyak goreng dengan harga mahal kosong.

"Tidak ada pemerintah kesini, sudah ada kali seminggu (minyak kosong), orang datang kesini nyari minyak, biasanya kita paling banyak minyaknya, tapi kita tidak ada juga," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Jakarta, Kamis (10/2/2022).

Wati menjelaskan, sudah seminggu warungnya tidak menyediakan minyak sawit.

"Kalau orang beli minyak biasanya ada terus, jarang kosong karena kita nyiapin, tapi sekarang karena di sananya tidak ada, ya kita juga tidak ada, di agennya juga tidak punya," katanya.

Wati mengaku ketersediaan minyak yang ada di tokonya terakhir pada Minggu lalu, tapi dengan jumlah yang cukup terbatas.

Akibatnya tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumennya.

"Pokoknya dikasih harga murah ya kita jual murah juga, tapi dapatnya sedikit, tapi namanya orang yang nyari banyak ya cepet habis, ini sudah seminggu tidak ada minyak, orang pada kalang kabut mencari minyak," bebernya.

Sebagai informasi, penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng justru membuat para pedagang di pasar Jatinegara sulit mendapat dari para agen.

Diketahui melalui Permendag pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter.

"Harapannya harganya murah, stabil dan barangnya banyak, udah enak," pintanya.