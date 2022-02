Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan dari Bank Dunia.

Pertemuan itu pun membahas beberapa topik, di antaranya mengenai proses pemulihan ekonomi, reformasi fiskal, transisi energi dan persiapan Indonesia dalam mengemban Presidensi G20.

Lalu, dia mengatakan, bahwa hubungan erat antara Indonesia dan Bank Dunia sudah lama terjalin dan memiliki sejarah panjang.

 BACA JUGA:Sri Mulyani Curhat Harus Bayar Tagihan Rp23 Triliun Perawatan Covid-19

"Hubungan Indonesia dan @worldbank sudah terjalin begitu lama dan erat, sejak 1968 tepatnya. Tahun itu, Robert McNamara (Presiden Grup Bank Dunia Bank kala itu) memilih Indonesia sebagai tujuan perjalanan luar negeri pertamanya. Kunjungan itu menjadi awal hubungan yang erat antara Indonesia dan Bank Dunia," ujar Sri dalam akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Jumat(11/2/2022).

Diketahui, dirinya menerima kunjungan dari Vice President World Bank Group Manuela V Ferro, Country Director for Indonesia and Timor-Leste The World Bank Satu Kahkonen, dan Regional Vice President for Asia and Pacific Alfonso Garcia Mora, Kamis (10/2/2022).

 BACA JUGA:Sri Mulyani Targetkan Defisit APBN 2022 Dekati 4%

Bank dunia akan memberikan dukungan untuk memastikan seluruh rangkaian G20 berjalan dengan lancar.

Sehingga bisa menghasilkan pendapatan yang bermanfaat bagi masyarakat dunia terutama Indonesia. "Saya harap, hubungan baik antara Indonesia dengan World Bank Group akan terus terjaga. Salah satunya dalam menunjang program pemulihan ekonomi nasional yang sedang giat-giatnya kita laksanakan," harapnya.