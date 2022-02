LOMBOK - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meninjau pelaksanaan tes pramusim MotoGP 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Dirinya menilai, pelaksanaan tes pramusim siap dilaksanakan sepenuhnya dan berharap perhelatan berjalan lancar selama dua hari ke depan.

Tes pramusim MotoGP 2022 berlangsung selama tiga hari mulai 11 hingga 13 Februari 2022 dan diikuti 24 pebalap dunia dari 12 tim.

"Alhamdulillah melihat kesiapan kita, tadi saya tinjau langsung termasuk juga sempat berkumpul dengan tim Wonderful Indonesia bahwa Pertamina Mandalika International Street is ready to go, jadi gentlemen start your engine," kata Menparekraf Sandiaga Uno usai melihat hari pertama tes pramusim MotoGP 2022, Jumat (11/2/2022).

Kelancaran acara ini dikatakannya tidak lepas dari persiapan bersama yang dikerjakan secara maksimal oleh berbagai pihak.

Menparekraf Sandiaga menjelaskan, tes pramusim ini juga merupakan benchmark atas penyelenggaraan event-event internasional ke depan yang diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Sehingga dapat mendukung kebangkitan ekonomi dengan terbukanya lapangan kerja.

"Pre-season ini kita harapkan menjadi sinyal kebangkitan kita semua, sinyal kebangkitan ekonomi. Mari kita gerak cepat (gercep), gerak bersama (geber), dan gaspol untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja agar Mandalika, MotoGP untuk recover together, recover stronger," kata Sandiaga.

"For all riders, be faster and stronger like never before. Stay safe and enjoy Mandalika," kata Sandiaga.

Dalam kesempatan itu Menparekraf Sandiaga juga sempat bertemu dengan pebalap dari tim Gresini Racing, Enea Bastianini dan Fabio Di Giannantonio. Tim asal Italia sebelumnya berkolaborasi dengan Kemenparekraf/Baparekraf dengan memasang logo Wonderful Indonesia di Winglet motor bagian depan. Turut mendampingi Menparekraf Sandiaga Uno dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Event), Rizki Handayani; Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Vinsensius Jemadu; Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi dan Kebijakan, Ari Juliano Gema; serta Direktur Utama ITDC, Abdulbar M. Mansoer.