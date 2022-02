JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan informasi terkait dengan edukasi untuk investasi pasar modal.

Berinvestasi berbeda dengan menabung. Tabungan biasanya digunakan untuk kebutuhan operasional dan dana darurat, sementara investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai aset setelah periode waktu tertentu disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Jika Anda memiliki dana yang hendak dikembangkan untuk kebutuhan jangka panjang, maka Anda dapat mempertimbangkan investasi saham atau reksa dana di aplikasi MotionTrade.

Keuntungannya adalah Anda dapat memulai proses investasi dengan modal terjangkau, bahkan dimulai dari Rp10 ribu saja. Tentu saja ada prinsip high risk, high return.

Jika tujuan investasi telah tercapai atau dana investasi ingin digunakan, Anda tidak perlu khawatir. Proses penjualan saham dan reksa dana, serta penarikan dana juga mudah dan cepat melalui aplikasi MotionTrade.

Setelah Anda berhasil melakukan penjualan saham atau reksa dana yang Anda miliki di portofolio, maka dana hasil penjualan akan masuk ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) Anda.

Anda dapat memilih menu ‘Stock | Fund’ dan temukan menu ‘Cash Withdraw’ di bagian Account. Informasi selengkapnya dapat Anda lihat melalui akun YouTube MNC Sekuritas atau klik link: bit.ly/caratarikdana!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!