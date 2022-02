JAKARTA - Dalam momen hari kasih sayang atau valentine day hari ini (14/2/2022), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut membagikan momen romantisnya.

Dia mengunggah melalui reel Instagramnya.

Reel tersebut berisi video dirinya menggali dan membersihkan salju di pekarangannya ketika dia masih menjabat sebagai Direktur Pelaksana World Bank 7 tahun yang lalu.

"Kenangan 7 tahun lalu. Throwbacks 14 Februari 2014," ujar Sri dalam akun instagram resminya @smindrawati.

Dia mengatakan bahwa kala itu harinya penuh salju yang tebal meski matahari bersinar cerah.

Hal ini pun kemudian membuatnya harus membersihkan salju yang tebal.

"It was heavy snow days.Sunny beautiful views…

But need to work hard to clean up and shoveling the snow….!

Good exercise for winter," tulisnya.

Namun, tak lupa dia mengungkapkan bahwa itu memori romantis bersama suaminya, Tonny Soemartono. Sang suami diduga yang merekam video Sri Mulyani menggali salju. "Memories.. Just the two of us..," tutup Sri.