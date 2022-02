JAKARTA – CEO Tesla Elon Musk menyumbangkan sekitar 5 juta sahamnya senilai USD5,7 miliar atau setara Rp81,5 triliun (kurs Rp14.300 per USD) untuk amal. Hal ini diungkap pengajuan Komisi Sekuritas dan Bursa yang baru diterbitkan pada Senin 14 Februari 2022.

Jika terealisasi, hal itu akan menjadi hadiah yang setara dengan kira-kira 2,3% dari kekayaan bersihnya. Ini bukan persentase yang besar, tetapi lebih dari 20 kali lipat dari apa yang telah dia berikan sebelumnya hingga saat ini.

Ketika pengajuan pertama kali muncul, beberapa orang berspekulasi bahwa Musk telah memberikan hadiah besar-besaran kepada Program Pangan Dunia (WFP) Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jeda waktu sebulan sebelum transfer saham di November, Musk men-tweet bahwa dia akan menyumbangkan USD6 miliar ke WFP, jika organisasi itu dapat menjelaskan dengan tepat bagaimana USD6 miliar akan mengatasi kelaparan dunia. Tetapi WFP belum menerima hadiah seperti itu, katanya kepada Forbes pada hari Selasa.

"Apakah WFP menerima uang ini belum terlihat, tetapi saya senang mendengar bahwa Elon bertunangan," kata Direktur Eksekutif organisasi David Beasley dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Forbes, Rabu (16/2/2022).

Baca Juga: 9 Sumber Kekayaan Sule, Punya 'Pabrik' Uang dari Kuliner hingga Juragan Kos-kosan

Apa yang lebih masuk akal adalah bahwa uang itu masuk ke dana yang disarankan oleh donor (DAF), yang berperilaku seperti rekening bank filantropi. DAF pada dasarnya adalah kotak hitam, karena mereka tidak membawa persyaratan khusus seperti distribusi tahunan atau pengungkapan publik tentang hibah yang terkait dengan donor tertentu.

Uang dapat disimpan di DAF selama bertahun-tahun tanpa pernah pergi ke kelompok nirlaba yang beroperasi, itulah sebabnya Forbes tidak menghitung dana seperti itu ketika mengukur dermawan terbesar kecuali miliarder itu membagikan rincian tentang hibah yang sebenarnya dibuat oleh DAF mereka, seperti yang dilakukan oleh perwakilan Musk. dilakukan di masa lalu. Dari $280 juta yang diperkirakan Forbes Musk telah diberikan untuk amal selama hidupnya (tanpa mega-hadiah terbaru ini), sekitar 20% telah disumbangkan melalui DAF.

Skenario kedua adalah bahwa Musk bisa saja memompa uang itu ke yayasannya sendiri. Dalam hal ini, dia masih akan menerima pengurangan pajak penghasilan langsung.

Baca Juga: Fakta-Fakta Daftar Orang Terkaya Indonesia, Bos Pabrik Rokok Juaranya Berharta Rp609 Triliun

Namun, tidak seperti hadiah langsung ke DAF, yayasan diwajibkan untuk membagikan sekitar 5% aset setiap tahunnya. Di mana, jika yayasan mendistribusikan lebih dari 5% dalam satu tahun, maka kelebihannya dapat dibawa ke depan selama lima tahun.

Sementara jika persentase tidak terpenuhi, yayasan hanya membayar pajak lebih banyak.

Sampai sekarang, setidaknya, Musk telah menempati peringkat di antara miliarder yang kurang dermawan di dunia, terutama jika dibandingkan dengan ukuran kekayaannya. Tetapi ada bukti bahwa dia mungkin berpikir untuk meningkatkannya.

Pada Februari 2021, dia mengumumkan “XPRIZE” senilai USD100 juta untuk dibagikan kepada tim yang dapat menciptakan mekanisme terukur untuk menghilangkan karbon dari atmosfer. Dia mendanai lebih dari setengah dari total hadiah dompet ke X-Prize Foundation, yang mengawasi penghargaan, sejauh ini, menurut perwakilan Musk.

Tahun lalu, Musk memberikan USD55 juta ke Rumah Sakit Penelitian Anak St. Jude. Dia juga menyumbangkan sekitar USD30 juta ke berbagai sekolah umum dan organisasi nirlaba yang berbasis di seluruh Lembah Rio Grande di Texas selatan, tempat SpaceX membuat roketnya.

Untuk tahun fiskal yang berakhir Juni 2020, pengajuan terbaru yang tersedia, Musk Foundation membagikan kurang dari USD24 juta dari total asetnya sebesar USD941 juta. Dari jumlah itu, sekitar USD20 juta mendarat di DAF. Sisanya USD2,9 juta terutama digunakan untuk tujuan yang berhubungan dengan pendidikan.

Mercatus Center, sebuah think tank libertarian di George Mason University di Virginia utara yang bertujuan untuk memajukan ide-ide pasar bebas, mendapat USD1 juta dari Musk. Sumbangan Mercatus dimaksudkan untuk penelitian ilmiah Covid-19, menurut pengajuan pajak Musk Foundation.

Sementara USD1 juta lainnya pergi ke Wikimedia Foundation, organisasi nirlaba di belakang Wikipedia. Sumbangan terbesar berikutnya USD500.000 mendarat bersama Hack Club, sebuah organisasi nirlaba berbasis di Vermont yang mengawasi jaringan hampir 500 klub pengkodean yang dipimpin siswa di seluruh dunia. Musk memberikan tambahan USD1 juta untuk Hack Club musim gugur yang lalu.

Musk juga menyumbang ke beberapa sekolah swasta eksklusif Los Angeles pada tahun 2020, termasuk Crossroads School for Arts and Sciences di Santa Monica dan The Windward School. Yayasannya mengalokasikan USD50.000 untuk studi antibodi Covid-19 di Sacred Heart University, sebuah universitas katolik swasta yang terletak di pinggiran Connecticut di New York City.

Dia memberikan $60.000 kepada Ad Astra School, sekolah swasta eksperimental yang dia dirikan pada tahun 2014 di kampus SpaceX di area Los Angeles; anak-anaknya dan beberapa anak karyawan SpaceX telah menghadirinya. Sekarang terletak di Austin, di mana Musk menghabiskan sebagian besar waktunya dan di mana Tesla telah memindahkan kantor pusatnya.

Musk tidak pernah mendapatkan tempat di peringkat filantropis teratas Forbes, yang melacak pemberian sebagai persentase dari kekayaan bersih dan hanya menghitung uang yang telah masuk ke tangan amal (daripada dana yang disimpan di yayasan amal sendiri atau dana yang disarankan oleh donor) .

Sejauh ini, Musk telah menyumbangkan hanya 0,001% dari kekayaannya senilai $246 miliar. Forbes tidak menghitung sumbangan USD5,7 miliar sampai kita tahu bahwa itu sebenarnya digunakan oleh badan amal.