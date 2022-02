JAKARTA - Stok minyak goreng curah rupanya disebut aman di pasaran tak seperti kemasan premium dan sederhana yang sedang langka.

Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan kalau minyak goreng curah cukup banyak tersedia.

"Hasil pemantauan kami diberbagai tempat, untuk minyak goreng curah ini tidak ada masalah dan stoknya tersedia. Yang kurang itu minyak goreng kemasan," ujar Muhammad Lutfi di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (17/2/2022).

Menurutnya, masyarakat lebih banyak membeli minyak goreng sederhana dan premium karena dianggap lebih praktis dan higienis.

Tapi minyak goreng curah yang harganya sedikit lebih murah hanya diminati oleh kalangan masyarakat tertentu saja.

Kemudian, dampak dari kelangkaan itu, harga minyak goreng kemasan dan curah pun melambung yang dari harga Rp11.500 menjadi Rp15.000 per liter.

"Minyak goreng curah dengan harga terjangkau tetap ada, yang tidak ada itu paket premium dan sederhana. Kelancaran operasinya itu terganggu dan ini kembali mulai lancar," jelasnya.

Para pedagang di pasar tradisional pun kini terlihat hanya menjual minyak goreng curah karena ketidakadaan stok yang premium dan sederhana.

Salah satu pedagang bernama Dahlia menjelaskan, kalau dia sempat menjual minyak goreng curah dengan harga Rp15.000.

Setelah itu, kini dia menjual minyak goreng curah di harga Rp13.000 per liter.

"Hari ini saya menjualnya Rp13.000 per liternya. Kalau saya sendiri membeli minyak goreng curah ini Rp12.900 per kilogram dan saya jual per liter," katanya.