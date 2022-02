JAKARTA – Jualan online semakin diminati masyarakat. Sebab, jualan online dinilai praktis karena tidak perlu menyewa tempat atau toko.

Head of Ads Marketing Google Indonesia Yolanda Sastra mengatakan, sepanjang tahun 2021 terjadi pergeseran dan kenaikan tren yang dilakukan masyarakat pada mesin pencari Google. Hal tersebut menurut Yolanda membuat pasar online di Indonesia menjadi lebih luas.

Namun menurutnya penting untuk masyarakat untuk dapat membaca arah pasar yang terjadi saat ini, salah satu indikator dari tren pencarian Google.

"Pertama adalah refreshment and digital patch points, karena konsumer saat ini melakukan research dan mencari informasi dan semakin banyak yang berbelanja secara online, buat lah digital sebagai suatu yang core atau pusat dari marketing strategy," ujar Yolanda dalam media briefing YIS 2021, Selasa (22/2/2022).

Selanjutnya yang kedua menurut Yolanda yang tidak kalah penting adalah memberikan informasi yang relevan sehingga membantu para konsumer memberikan produk yang terbaik.

"Karena riset membuktikan bahwa konsumer akan lebih membeli brand yang terpercaya, be there as customers reevaluate options," sambung Yolanda.

Kemudian ketiga adalah menciptakan digital yang tetap terhubung dengan para customer. Sebab masih banyak masyarakat yang belum merasa aman jika harus melakukan aktivitasnya di luar rumah.

Salah satu yang bisa di implementasikan untuk hal tersebut adalah dengan menggelar acara launching produk secara virtual. Akhirnya masyarakat tetap bisa mengetahui produk baru meski dengan keterbatasan mobilitas. "Ke empat biarlah trust ini menjadi bagian yang integral dari brand equity, karena konsumen mencari brand yang bisa mereka percaya," lanjut Yolanda. Terakhir menurutnya juga menjadi hal yang penting agar brand tersebut memiliki nilai untuk membantu komunitas. Atau membantu agar dapat berkontribusi dalam menangani perubahan iklim. "Itu yang saat ini konsumer cari, bukan sekedar brand yang baik untuk mereka, tapi juga brand yang memiliki dampak yang positif bagi komunitas dan bumi ini," pungkas Yolanda.