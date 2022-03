JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) kembali mendapatkan apresiasi atas kinerja cemerlang pada di tahun 2021.

Kali ini MNC Bank mendapat penghargaan The Best IT for Public Company untuk kategori bank yang diselenggarakan oleh majalah Economic Review, Ideku Group dan Indonesia – Asia Institute.

Dalam penghargaan ini, MNC Bank mendapat nilai excellent. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian pada tata kelola IT, kesiapan teknologi informasi, serta rencana dan invetasi IT pada periode Desember 2020 - Desember 2021.

Penilaian ini dipimpin oleh Kepala Program Studi Software Engineering Universitas Prasetya Mulya, Permata Nur.

Penghargaan ini semakin spesial karena menjadi penghargaan kedua kalinya untuk MNC Bank.

Penghargaan ini merupakan kegiatan tahunan dalam rangka memberikan apresiasi bagi pelaku usaha yang berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan memiliki keterbukaan informasi serta kinerja yang baik.

"Penghargaan dan pengakuan ini menjadi motivasi bagi kami karena pengunaan teknologi dan sistem informasi adalah senjata utama di era digital. MNC Bank sangat menyadari kondisi tersebut hadir dengan solusi dan layanan bernafaskan teknologi. MNC Bank sejak tahun 2020 telah menyiapkan teknologi sebagai enabler dalam bisnis MNC Bank. Hal tersebut kami wujudkan salah satunya dalam aplikasi MotionBanking," ujar Presiden Direktur MNC Bank Mahdan di Jakarta, Jumat (25/2/2022). Penerimaan penghargaan tersebut dilakukan secara daring dan pihak MNC Bank diwakili oleh Corporate Secretary MNC Bank, Heru Sulistiadhi. Jika berkaca di tahun 2021, bank yang identik dengan warna emas ini menunjukkan langkah - langkah yang luar biasa dalam bidang IT. Salah satunya adalah dengan meluncurkan aplikasi layanan perbankan digital MotionBanking pada Juni 2021 yang menjadi ujung tombak layanan keuangan dan perbankan MNC Bank. Saat ini MotionBanking sudah memiliki fitur yang mendekatkan nasabah dengan bank antara lain pembukaan rekening secara online/digital onboarding, transfer, pembayaran tagihan, login biometrik, top up e-wallet, pembayaran kartu kredit hingga pengajuan cicilan kartu kredit dengan bunga 0 persen. Berkat pengunaan teknologi yang maksimal pengguna MotionBanking kini telah mencapai jumlah pengguna yang signifkan dalam waktu enam bulan. Salah satu pendorongnya adalah kemudahan membuka rekening yang hanya membutuhkan foto selfie dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta banyaknya program-program yang menarik bagi nasabah dan calon nasabah. Mahdan melanjutkan, langkah selanjutnya MotionBanking yang akan dilakukan secara bertahap adalah membuat MotionBanking sebagai OpenAPI. Kapasitas OpenAPI ini akan membuat integrasi layanan dengan aplikasi lain menjadi mulus tanpa gangguan dan akan menjadikan Motionbanking sebagai One Stop Banking Services Apps in Your Hand. Hal tersebut akan diwujudkan dengan berbagai kerja sama dengan pihak-pihak lain antara lain kartu kredit virtual dengan MasterCard dan Visa, setor dan tarik tunai di seluruh cabang Pos Indonesia. Selain itu MotionBanking juga telah menggandeng beberapa perusahaan fintech seperti Atome, Kredit Pintar dan Indodana untuk memperluas layanan. "MNC Bank terus berkomitmen melakukan inovasi untuk meningkatkan akses perbankan kepada masyarakat," lanjut Mahdan. Penghargaan ini, imbuh Mahdan, merupakan pengakuan yang sangat baik atas upaya MNC Bank dalam memberikan pengalaman perbankan yang memuaskan kepada nasabah melalui pendekatan inovatif yang terintegrasi dengan teknologi informasi terkini.