JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menerapkan aturan kerja baru untuk PNS.

Hal ini dilakukan memperhatikan penerapan PPKM dan kondisi penanganan Covid-19.

Aturan kerja ini tercantum pada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 06/2022 tentang Perubahan Kelima Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19.

SE Menteri PANRB No. 06/2022 ini mengubah sistem kerja yang tercantum dalam lampiran SE sebelumnya.

SE Menteri PANRB No. 23/2021 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE Menteri PANRB No. 05/2022 masih tetap berlaku dan menjadi satu kesatuan dengan SE Menteri PANRB No. 06/2022 ini.

Pada aturan ini, PNS sektor non esensial yang berada di wilayah dengan PPKM level 4 sudah diperbolehkan WFO dengan kapasitas 25%. Sebelumnya, PNS di wilayah ini wajib WFH 100%. Lalu, untuk level 3 kapasitas WFO-nya naik menjadi 50%, level 2 75% dan level 1 100%. Â BACA JUGA:Intip Pekerjaan yang Termasuk PNS, Ada Dokter hingga Perawat Berikut rincian lengkap sistem kerja ASN dalam SE Menteri PANRB No. 06/2022: A. Kantor Pemerintahan Sektor Non-esensial 1. Jawa dan Bali - PPKM Level 1, sebanyak 100% pegawai work from office (WFO). - PPKM Level 2, sebanyak 75% pegawai WFO. - PPKM Level 3, sebanyak 50% pegawai WFO. - PPKM Level 4, sebanyak 25% pegawai WFO. 2. Luar Jawa dan Bali - PPKM Level 1, sebanyak 100% pegawai WFO. - PPKM Level 2, sebanyak 75% pegawai WFO. - PPKM Level 3, sebanyak maksimal 50% pegawai WFO. Jika ditemukan klaster Covid-19, maka akan ditutup selama lima hari. - PPKM Level 4, sebanyak maksimal 25% WFO. Jika ditemukan klaster Covid-19, maka akan ditutup selama lima hari. B. Kantor Pemerintahan Sektor Esensial 1. Jawa dan Bali - PPKM Level 1, maksimal 100% pegawai WFO. - PPKM Level 2, maksimal 75% pegawai WFO. - PPKM Level 3 dan 4, maksimal 50% pegawai WFO. 2. Luar Jawa dan Bali - PPKM Level 1, 2, dan 3, maksimal 100% WFO. - PPKM Level 4, maksimal 50% WFO. C. Kantor Pemerintahan Sektor Kritikal 1. Jawa dan Bali - PPKM Level 1, 2, 3, dan 4, maksimal 100% pegawai WFO. - Luar Jawa dan Bali - PPKM Level 4, maksimal 100% pegawai WFO.