JAKARTA - Daftar lengkap harga BBM milik Pertamina, Shell, BP hingga Vivo pada Maret 2022.

Masing-masing badan usaha tersebut sudah menaikkan harga BBM di tengah lonjakan minyak dunia.

Terbaru, Pertamina menaikkan harga 3 BBM miliknya yakni Pertamax Turbo menjadi Rp14.500 per liter, Pertamina Dex Rp13.700 per liter dan Dexlite Rp12.950 per liter.

Berikut perbandingan harga BBM Pertamina hingga Shell terbaru pada Maret 2022 yang dirangkum Okezone, Jakarta, Kamis (3/3/2022).

Harga BBM Pertamina

Harga Pertalite: Rp7.650 per liter

Harga Pertamax: Rp9.000 per liter

Harga Pertamax Turbo: Rp14.500 per liter

Harga Dexlite: Rp12.950 per liter

Harga Pertamina Dex: Rp13.700 per liter

Harga BBM Shell Shell Super: Rp12.990 per liter V-Power: Rp 14.500 per liter V-Power Nitro+: Rp14.990 per liter V-Power Diesel: Rp 13.750 per liter Harga BBM BP BP 90: Rp11.990 per liter BP 92: Rp12.500 per liter BP 95: Rp13.900 per liter BP Diesel: Rp13.500 per liter Harga BBM Vivo Revvo 89: Rp8.900 per liter Revvo 92: Rp11.900 per liter Revvo 95 Rp12.500 per liter