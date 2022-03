JAKARTA - Ada tiga orang kreator NFT (non-fungible token) asal Indoensia yang sukses hasilkan cuan fantastis hingga dikenal dunia.

Melansir berbagai sumber, NFT merupakan aset digital yang dimiliki oleh seseorang dengan menggunakan teknologi blockchain (buku besar digital).

Bahkan, tak semua orang bisa melakukan riset untuk menampilkan keunikan karya NFT.

BACA JUGA:Arifin Panigoro Pernah Beli NFT Classical Music Pertama di Asia

Berikut ini dirangkum Okezone.com, terkait kisah 3 kreator NFT Indonesia yang sukses hasilkan cuan:

1. Denny Januar Ali

Denny Januar Ali merupakan penulis buku, artis dan pengusaha.

Denny memakai NFT di platform OpenSea untuk menjual lukisan tentang dirinya yang berjudul 'A Portrait of Denny JA - 40 Years in the World of Ideas'.

Lalu, lukisan itu telah laku terjual pada 16 April 2021 lalu.

Diketahui, kalau lukisan wajah Denny ini disebut unik karena didesain berdasarkan 102 sampul buku.

Bukan sembarang sampul buku, tapi dari tulisan selama 40 tahun berkarya. Untuk pelukisnya bernama Galam Zulkifli.

2. Syahrini Penyanyi Syahrini juga ikut membuat karya NFT. Dia memberi nama judul Syahrini's Metaverse Tour. BACA JUGA:Seorang Seniman Jual NFT Gambar Tempat Sampah, Kini Bisa Hidup Nyaman Istri Reino Barack ini berhasil menjual asetnya sebanyak 17.800. Dia menggunakan NFT Binance dan terlihat harganya 20 Binance USD atau berkisar Rp286 ribu. Dikabarkan kalau aset milik Syahrini itu terjual sampai belasan ribu hanya dalam waktu beberapa jam saja sejak diluncurkan. 3. Ghozali Everyday Terakhir, ada Ghozali Everyday yang berhasil mendapatkan Rp1,5 miliar dari karya NFT. Ghozali pun langsung menuai sorotan publik, setelah foto selfienya yang dilakukan selama 5 tahun terjual. BACA JUGA:Raup Miliaran dari Jualan NFT, Gadis Miskin Ini Mendadak Kaya Raya Kini, Ghozali berniat untuk membuat NFT baru berbentuk 3D. Pria bernama lengkap Sultan Gustaf Al Ghozali tersebut juga mengaku tak asal dalam bermain NFT. Dia kerap berpikir keras tentang karya apa yang dibuat.