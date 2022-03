JAKARTA - Perang Rusia-Ukraina mengakibatkan kenaikan harga pangan hingga energi di Indonesia.

Melansir BBC Indonesia, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kenaikan yang terjadi di dalam dengeri karena terhambatnya perdagangan antara Indonesia dengan Ukraina dan Rusia.

Diketahui, Ukraina merupakan pemasok gandum terbesar bagi Indonesia.

Kemudian, Indonesia sebagai negara tujuan ekspor gandum terbesar kedua di dunia setelah Mesir.

Menurut Bhima, naiknya harga gandum cepat atau lambat akan berdampak pada pangan Indonesia, seperti mi instan dan terigu.

"Dampaknya harga bisa naik, berat bersih produk berkurang, atau menurunkan kualitas," kata Bhima, Jumat (4/3/2022).

"Tapi mi instan kan banyak dikonsumsi juga oleh masyarakat kelas menangah bawah, sehingga kenaikan harga 1.000 rupiah saja akan terasa," tambanya.

Jika Indonesia ingin mencari alternatif lain untuk gandum pun bisa memakan waktu.

Tercatat, harga gandum global naik sebesar 5,35% menjadi US$9,84 atau sekitar Rp141.373 per gantang. Di mana itu kenaikan yang tertinggi sejak 2008.

Untuk saat ini, stok gandum diketahui masih aman.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, harga makanan berbahan gandum belum terpengaruh, hal itu karena masih ada stok untuk dua hingga tiga bulan ke depan.

"Industri sebenarnya masih punya stok yang tersedia baik bahan baku maupun barang jadi. Jadi industri tidak serta merta menaikkan harga langsung dengan kenaikan harga spot," ucapnya.

Tak hanya soal gandum, bunga kredit motor dan rumah juga bisa naik.

Bhima menyebut bunga pinjaman juga akan terpengaruh oleh situasi di Ukraina.

Itu disebabkan inflasi yang meningkat akan menyebabkan biaya pinjaman naik, sehingga akan ditanggung oleh konsumen.

"Komsumen juga menanggungnya misalnya pada kredit kendaraan bermotor yang naik, KPR juga akan lebih mahal, jadi konsekuensinya ke sana," katanya.

Adapun indikasinya telah terlihat di tataran global, misalnya dengan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat menjadi tiga hingga empat kali lipat dan inflasi tinggi di negara-negara maju.

Bhima pun menyarankan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggapi hal tersebut.

Dia meminta pemerintah menambah dana kompensasi kepada Pertamina dan PLN agar harga BBM dan tarif dasar listrik tidak naik hingga akhir tahun.

"Kekuatan APBN sebetulnya cukup karena sekarang pemerintah lagi diuntungkan dengan pendapatan negara yang naik karena batu bara dan sawit, estimasinya ada Rp111 triliun, jadi bisa subsidi silang," tegasnya.

Setelah itu, pemerintah juga harus menambah subsidi energi bagi elpiji dan BBM. Anggaran untuk subsidi itu saat ini berkisar Rp134 triliun, tetapi diharapkan bisa bertambah menjadi Rp180-Rp200 triliun.

Dia juga menyebut agar pemerintah jangan menarik atau menghilangkan bansos dulu.

Karena pendapatan masyarakat disebut belum sepenuhnya pulih, ditakutkan malah semakin memberatkan masyarakat dengan kenaikan ini.

"Kalau intervensi itu bisa berjalan, saya yakin dampaknya tidak akan seburuk di luar negeri," bebernya.

Sebagai informasi, perang Rusia-Ukraina juga telah menyebabkan kenaikan bahan bakar non subsidi.

Kini, harga gas LPG non-subsidi telah naik dari Rp13.500 per kilogram menjadi Rp15.500 per kilogram sejak 27 Februari 2022 lalu.

Bahkan, PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yakni Pertamax Turbo dan Dexlite per 3 Maret 2022 dengan kisaran kenaikan Rp500-Rp1.100 per liter.

"Kita tinggal menunggu saja, apakah pemerintah bisa menahan pertalite dan pertamax," jelas Bhima.

Lalu, harga minyak dunia per Rabu (2/3) telah menembus US$110 (Rp1,58 juta) per barrel.