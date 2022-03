JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diundang makan malam oleh Putra Mahkota Arab, Pangeran Mohammed Bin Salman di halaman Istana Kerajaan Arab Saudi.

Dalam acara makan malam itu, Luhut pun terlihat mendapat hadiah spesial dari Pangeran Mohammed Bin Salman.

Hadiah itu langsung dipamerkan Luhut di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Minggu (6//3/2022).

Dua hadiah yang didapat Luhut tersebut berupa kiswah atau potongan kain dan replika kunci kabah.

"Saya tak pernah menyangka bahwa pertemuan saya dengan Pangeran akan terwujud dalam suasana yang akrab seperti ini," tulisnya.

Luhut juga merasa terhormat karena undangan itu dirasanya begitu spesial.

Lantaran, dia menyebut kalau Pangeran Mohammed Bin Salman jarang sekali menerima tamu dari negara lain.

Tapi, kini dia bisa diundang sampai mendapat hadiah.

"Another mystery of life, bagi saya karena menurut Dubes Indonesia, Pangeran Mohammed Bin Salman sangat jarang menerima tamu dari luar, kecuali tamu dari negara-negara tetangga teluk," katanya.

“You are a true friend to Saudi Arabia and to me personally. Ucapan Pangeran yang paling saya ingat saat itu menunjukkan bahwa persahabatan dan rasa percaya yang sudah terjalin begitu lama, tidak berubah sedikit pun," tambahnya.

Terakhir, Luhut berharap kalau persahabatannya dengan Pangeran Mohammed Bin Salman tersebut dapat terus terjalin baik.

"Saya kira, persahabatan harus lah seperti itu. Rasa percaya harus diletakkan di atas segalanya, tak jadi soal agama, ras, suku bangsa mana kita berasal. Selama kita punya kepentingan yang sama yaitu mengedepankan kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa demi menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk diwarisi oleh anak cucu kita di masa depan," harapnya.