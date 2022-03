JAKARTA - Warung kopi (warkop) ala Indonesia ternyata hadir di Amerika Serikat.

Warkop itu tepatnya berlokasi di Manhattan, New York.

Warkop yang memasang desain tembok peta Indonesia serta warna-warni itu mengundang perhatian publik.

Bahkan, warga sana pun ikut mencoba menu yang ada di warkop tersebut.

 BACA JUGA:Viral Orang Indonesia Buka Warkop di New York, Jual Indomie Rp43 Ribu Gorengan Rp100 Ribu

Terlihat beragam varian rasa mi instan tersebut bermacam-macam. Ada yang mi goreng jumbo, aceh, dan masih banyak alinnya.

Harga mi tanpa toping yang dijual di warkop itu 3 dolar atau setara Rp43.186.

Kemudian, netizen yang melihat unggahan itu langsung ramai membanjiri kolom komentar.

Ada yang menyebut kalau harga tersebut begitu mahal untuk ukuran mi instan.

"Tetep mahal lah. Di sini indomie Rp5.000 Kali 4 cuma Rp20.000. Nah di sana dijual Rp40.000, still expensive. But the idea was good, semoga laris lah," kata pemilik akun @RoyWira3.

Lalu, netizen lainnya menanyakan soal siapa pemilik warkop itu.

"Staf atau yang punya orang Indonesia ya?" tanya @MasGuna.

 BACA JUGA:Viral Warkop di AS, Ada Rombongan Tentara Pesan Mi Instan Indonesia

Sampai ada netizen yang ikut ingin buka warkop juga di sana.

"Aku juga kepikiran bikin ginian di Chicago. Ini yang punya orang indo mas?" tanya @yeyeyenk.

Diketahui, dalam unggahan Twitter itu, juga disebut ada rombongan tentara yang meramaikan warkop di sana dengan memesan mi instan.

"Yang menarik, pengunjungnya cukup diverse. Saat kami datang ada satu group US ARMY yang memesan indomie. Seru ngeliatnya," katanya.

Dia memberitahu kalau Indomie yang dijual di sana kemungkinan impor dari Indonesia atau Nigeria.

"Indomie di AS yg beredar di sini kalau ngga impor langsung dari Indonesia atau manufaktur Nigeria," lanjutnya.

Setelah itu, sang pengunggah menunjukkan penampakan mi instan yang sudah dipesannya.

Pada mi instan itu terlihat ada telur, kornet dan daun sawi.

"Suhu minus derajat, suasana NYC. Kami bilang ini indomie sultan, karena penampakan dan rasa ala fancy dining tapi harga food cart ala rakjel NYC. I mean, di Manhattan bisa dapet vibe warungan gini adalah kemewahan tersendiri," jelasnya.

Saat memakan mi itu, dia pun menambahkan kerupuk dan menyediakan teh brand Indonesia untuk minumannya.

Terakhir, dia menutup cuitan itu dengan memberi semangat untuk orang-orang yang ada di balik pengelolaan warkop tersebut.

"Semoga bertahan lama dan sukses Omar! Walau kata netizen kurang ini itu kurang mangkok beling kurang kuku bima kurang burjo kurang taplak meja teh botol, kami dukung dari belakang! Mimpi akan terwujud ketika lanjut dengan bangun, kalo enggak ya bablas tidur. Mari saling menyemangati," ucapnya.