JAKARTA - Sebuah warung kopi (warkop) Indonesia yang berada di Amerika Serikat viral di media sosial Twitter. Bahkan, tempat ini jadi incaran tentara.

Bermula dari unggahan akun Twitter bernama @pinotski, yang menceritakan terkait warkop tersebut.

Di mana warkop itu berwarna ungu dan kuning, serta ada tulisan Indonesian Food.

"Menjajal Warkop NYC yang sedang ramai itu. Akhirnya ada tempat nongkrong di Manhattan, bisa ngajak temen kantor buar nyicip indomie," tulis akun itu, Sabtu (5/3/2022).

 BACA JUGA:Viral Warkop di AS, Ada Rombongan Tentara Pesan Mi Instan Indonesia

Lalu, dia menyebut kalau warkop ini dikunjungi rombongan tentara Amerika untuk makan mi instan.

"Yang menarik, pengunjungnya cukup diverse. Saat kami datang ada satu group US ARMY yang memesan indomie. Seru ngeliatnya," ujarnya.

Adapun untuk satu porsi harga mi instan tanpa toping di sana dijual 3 dolar atau setara Rp43.149.

Ada beragam varian rasa Indomie di warkop tersebut.

Dari rasa mi Aceh, ayam spesial dan masih banyak lainnya.

Sayangnya, harga mi instan di warkop itu malah membuat netizen Indonesia geram.

Menurutnya, harga yang dijual terlalu mahal.

"Tetep mahal lah. Di sini indomie Rp5.000 Kali 4 cuma Rp20.000. Nah di sana dijual Rp40.000, still expensive. But the idea was good, semoga laris lah," kata pemilik akun @RoyWira3.

Meski ada yang mengecam harga itu, banyak netizen lainnya justru mendukung dan antusias dengan kehadiran warkop di AS tersebut.

"Aku juga kepikiran bikin ginian di Chicago. Ini yang punya orang indo mas?" tanya @yeyeyenk.

Baca Selengkapnya: Warkop di AS Jual Mi Instan Rp43 Ribu, Netizen: Mahal Lah!