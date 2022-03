JAKARTA – Axton Salim pada instagram pribadinya memposting menggunakan kemeja unik. Kemeja putih yang dipakainya ini berdesain tulisan salah satu produk Indofood, Bogasari.

Seperti dirangkum Okezone, Rabu (9/3/2022) berikut perjalanan karier Direktur Utama (ICBP) Axton Salim hingga sukses menjadi kisah inspirasi bagi anak muda di Indonesia.

Ia merupakan generasi ketiga salim Group yang juga putra Anthony Salim, dan cucu Liem Sioe Liong atau Sudono Salim.

Axton Salim berkarier menjadi Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) (ICBP) sejak 2009. Pewaris bisnis Indofood ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Dairy Divisi serta Divisi Pemasaran Korporat, Wakil Presiden Direktur PT Indolakto, Direktur Non-Eksekutif Indofood Agri Resources Ltd dan Gallant Venture Ltd, Direktur Pacsari Pte Ltd, Direktur Codigo Pte Ltd, dan menjabat sebagai Komisaris PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk, dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk.

Sebelumnya pada 2002, Axton telah menyelesaikan pendidikannya dan mendapat gelar Bachelor Administrasi Bisnis di Colorado. Pada 2004 silam, Axton Salim Direktur ICBP ini memulai kariernya dengan mengikuti bank Credit Suisse di Singapura sebagai Brand Manager di PT Indofood Fritolay Makmur.

Axton Salim juga pernah menjabat sebagai Co-Chair Global Scaling Up Nutrition (SUN), Advisory Business Grup sejak 2014 sampai sekarang, setelah itu ia juga menjabat sebagai dewan Aliansi Global untuk Peningkatan Gizi (GAIN) anggota dari Mei 2012 hingga Mei 2014.