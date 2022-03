JAKARTA - Mata uang Euro melonjak lebih dari 1% terhadap dolar AS pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Dolar tertekan Euro karena harga-harga komoditas turun dari level tertinggi yang didorong oleh invasi Rusia ke Ukraina.

Setelah menyentuh level terendah dalam 22 bulan terakhir, euro kemarin berada di USD1,1019, terangkat 1,15%.

Terhadap enam mata uang utama lainnya termasuk euro, dolar melemah 0,851% menjadi 98,276, setelah mencapai puncak 22 bulan pada Senin (7/3/2022).

Pasar juga menyambut baik penurunan harga-harga komoditas yang telah berkontribusi pada lonjakan inflasi dan menambah ketidakpastian seputar ekspektasi pertumbuhan ekonomi.

Minyak mentah Brent anjlok 5,4% pada USD121,02 per barel, setelah sebelumnya jatuh ke level USD120,04, sementara West Texas Intermediate (WTI) AS jatuh 5,3% menjadi USD117,14 per barel. Keduanya masih naik sekitar 40% sejak 23 Februari - sehari sebelum Rusia melancarkan serangannya ke Ukraina - dan mencapai level tertinggi sejak 2008.

Beberapa investor berpandangan bahwa larangan AS terhadap minyak Rusia mungkin tidak memperburuk kejutan pasokan dan kepala Badan Energi Internasional mengatakan badan tersebut dapat lebih lanjut memanfaatkan stok minyak.

Melonggarnya harga minyak membantu indeks saham utama Wall Street dibuka naik tajam pada Rabu (9/3/2022), dengan para investor mengambil saham yang dihantam oleh kekhawatiran atas sanksi Barat terhadap Rusia. "Ini tentu saja merupakan langkah pengambilan risiko hari ini di semua pasar," kata Trevisani. Mata uang Eropa seperti zloty Polandia dan forint Hungaria naik tajam, rebound dari rekor terendah terhadap euro, juga didukung oleh kedua bank sentral menaikkan suku bunga pada Selasa (8/3/2022). Sterling naik 0,49% terhadap dolar menjadi 1,31655 dolar, zloty Polandia melonjak 6,07% terhadap dolar menjadi 4,3095 dan forint Hungaria naik 3,62% menjadi 342,72.