JAKARTA - Ajang penghargaan Indonesia CSR Excellence Awards 2022 (ICEA 2022), mengapresiasi puluhan perusahaan atas kontribusinya dalam sosial kemasyarakatan.

Indonesia CSR Excellence Awards 2022 merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan-perusahan yang melaksanakan kegiatan CSR.

ICEA 2022 diikuti oleh lebih dari 200 perusahaan BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional, maupun multinasional. Kemudian melalui proses seleksi ketat yang mengacu pada ISO 26000, SDG’s dan GCG dewan juri menetapkan 40 perusahaan penerima penghargaan Indonesia CSR Excellence Awards 2022 pada Rabu (9/3/2022).

BACA JUGA: Senangnya Kakek 74 Tahun Disuntik Vaksin Booster di Sentra Vaksinasi MNC Peduli

Ketua Penyelenggara ICEA 2022 Maya Yulianti mengungkapkan, menarik melihat program CSR yang dilakukan MNC sendiri. “Dari semua program yang dilakukan itu bisa menjadi role model bagi perusahaan-perusahaan lain, dan sesuai dengan ISO 26.000, SDG's dan juga CSV dan satu lagi adalah GCG. saya rasa MNC Group berhak pantas mendapatkan penghargaan ini", katanya.

Atas kontribusi MNC Group dalam pelaksanaan CSR nya selama ini, MNC Group melalui MNC Peduli menerima empat kategore penghargaan sekaigus yakni:

1. The Best in education and human Development.

2. Best Covid-19 Program.

3. Best Inovations and initiatives in global CSR.

4. Best Leadership Focus on CSR yang ditujukan kepada Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

Ketua Dewan Juri Indonesia CSR Excellence Award 2022 Martani Huseini mengatakan, ada tiga fungsi penelitian, fungsi pengajaran, dan pengabdian masyarakat. "Salah satu fungsi CSR Award ini pengabdian masyarakat ini yang menarik buat saya agar bisa berbagi dengan semua pihak karena kegiatan CSR Award ini penting sekali," katanya saat ditemui di Puri Ratna Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (9/3/2022). BACA JUGA:Sambut Bahagia Bantuan Dari MNC Peduli, Begini Cerita Panti Penyandang Disabilitas di Bogor Dia mengatakan, bahwa peran MNC Group dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut sangat penting. Di mana peran media juga berpengaruh terhadap kegiatan sosial, dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia. Sementara itu, Head of CSR MNC Group Tengku Havid mewakili dalam menerima penghargaan ini menuturkan bahwa penghargaan yang diraih MNC Group ini tidak terlepas dari arahan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo. "Kami ucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada MNC group. Dalam kegiatan-kegiatan sosial yang tentunya atas arahan dan tuntunan dari bapak Hary Tanoesoedibjo, di mana kegiatan -kegiatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat," tuturnya.