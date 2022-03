JAKARTA - Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global, termasuk pandemi Covid-19 yang sudah berjalan lebih dari dua tahun, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan tetap menjaga dan meningkatkan kerja sama bilateral, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Pemerintah Indonesia berkomitmen memfasilitasi perusahaan-perusahaan negara dari Korea Selatan yang beroperasi di Indonesia.

Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, Indonesia harus bergerak cepat menuju transformasi ekonomi. Korea Selatan menjadi salah satu mitra strategis Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut.

"Investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi karena kita kalau terlalu berfokus pada APBN, defisit kita ini, meskipun saya tahu Bu Menkeu ini sangat prudent. Sangat hati-hati dalam mengelola APBN kita. Oleh sebab itu, yang di luar APBN ini harus digerakkan, kembali lagi, investasi,” ucap Presiden Jokowi dalam sebuah kesempatan.

Ada lebih dari 2.000 perusahaan Korea Selatan yang menjalankan aktivittas bisnisnya di Indonesia dan sebagian besar berada di Pulau Jawa. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari berbagai skala besar maupun kecil di Indonesia yang aktif di berbagai bidang, seperti manufaktur, konstruksi, apparel & fashion, engineering, retail, dan distribusi.

KB Bukopin Ekpansi Bisnis Melalui Korean Link Business

Terjalinnya kerja sama di bidang ekonomi dan bisnis dalam suasana yang kondusif di antara kedua negara tentu akan semakin optimal dengan dukungan financial service yang handal. Untuk itulah, KB Bukopin sebagai bank terkemuka di Indonesia yang kini ultimate shareholder-nya dipegang oleh KB Financial Group, yakni sebuah institusi keuangan terkemuka di Korea Selatan tergerak untuk melakukan inisiasi bisnis melalui Korean Link Business.

“Dengan kekuatan modal yang dimiliki KB Bukopin, kami mampu menyediakan permintaan modal oleh perusahaan-perusahaan besar. Kami akan menciptakan sistem kerja sama yang saling menguntungkan dalam supply chain melalui produk atau fasilitas keuangan seperti SKBDN, Bank Garansi, dan lannya,” kata Kim Jong Un, Korean Link Business Division Head KB Bukopin.

Dengan dukungan penuh KB Financial Group, lebih lanjut kata Kim, KB Bukopin menguasai pangsa pasar perusahaan-perusahaan Korea di Indonesia sebagai mitra bisnis strategis melalui Korean Link Businnes. Hingga saat ini, total terdapat 51 Perusahaan Korea yang telah bergabung dalam Korean Link Business yang diluncurkan KB Bukopin hingga Q1 2022. Dari jumlah tersebut, 44 di antaranya dalam penghimpunan dana (funding) dan 7 lainnya dalam penyaluran kredit (lending) dan trade finance.

Dengan tren yang terus mengalami kenaikan positif, KB Bukopin pun semakin optimistis dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui berbagai inovasi produk financial service yang mendukung kemudahan perusahaan-perusahaan Korea di Indonesia.

Hal ini tidak berlebihan, sejak Korean Link Business telah efektif dijalankan pada Q1 2021, saat ini tingkat penghimpunan dana (funding) posisi 31 Desember 2021 mencapai Rp7,82 triliun dengan pertumbuhan yoy 20/21 Rp6,31 triliun atau 395, 8%, serta total penyaluran kredit (lending) sampai dengan 31 Desember 2021 telah mencapai Rp420 miliar.

Selain itu, Korean Link Business juga memberikan fasilitas bank garansi dan trade finance kepada debitur dengan total plafon sebesar Rp180 miliar sampai dengan 31 Desember 2021.

“Misi KB Bukopin adalah tidak hanya membantu banyak perusahaan Korea yang beroperasi di Indonesia untuk mencapai keuntungan melalui aktivitas penjualan yang aktif, tetapi juga membantu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menjadi bank pilihan pertama bagi perusahaan Korea Selatan yang masuk ke Indonesia dengan memberikan semua layanan yang terkait dengan kegiatan bisnis secara cepat dan tepat,” tutur Kim.

Berbagai inovasi layanan finansial diluncurkan KB Bukopin antara lain meliputi penyaluran kredit (lending), penghimpunan dana (funding), Bank Garansi, dan fasilitas trade finance, seperti Letter of Credit (LC), Domestic Letter of Credit (SKBDN), dan standby LC. Nama besar perusahan Korea yang telah terjaring dalam Korea Link Business KB Bukopin antara lain yaitu Lotte Group, LG Electronics, Hyundai, Hankook Tire, Lock & Lock, lainnya.

President Director KB Bukopin Chang Su Choi, mengatakan, “Korean Link Business dan berbagai inovasi bisnis lainnya dirancang oleh KB Bukopin untuk menjadi bagian dari ekosistem tangguh yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dalam rangka menjadikan KB Bukopin sebagai institusi penyedia layanan keuangan terbaik, terbesar, dan terintegrasi di Indonesia. Dengan membuka peluang bisnis pada Korean Link, kami berusaha mewujudkan KB Bukopin Go Global,” kata Chang.

"Kami yakin dengan kolaborasi antara KB Kookmin Bank dan KB Bukopin, mempermudah langkah strategi Korean company as anchor business, dengan membangun ekosistem value chain & supply chain serta payroll dan layanan perbankan dalam konsep one stop service," ujar Chang.

Sebagai contoh, kerja sama yang terjalin dengan Hyundai Motor Indonesia yang merupakan dealer resmi penjualan mobil asal Korea Selatan. Saat ini Hyundai merupakan pionir dari mobil listrik yang paling terjangkau bagi pasar Indonesia melalui mobil Hyundai Kona dan Hyundai Ioniq dan telah tergabung dalam Korean Link Business. Dengan ditandatanganinya MoU oleh kedua belah pihak, ke depannya KB Bukopin akan memberikan pembiayaan kepada setiap dealer Hyundai yang beroperasi di Indonesia.

“Semua berpotensi menjadi nasabah KB Bukopin ke depannya. Apalagi kekuatan KB Bukopin juga akan didukung sistem keuangan digital yang menjadi urat nadi perbankan di Korea Selatan,” ujar Vice President Hyundai Motor Asia-Pacific Headquarter, Lee Kang Hyun dalam keterangan tertulisnya kepada media beberapa waktu lalu.

Memang, sudah menjadi komitmen KB Bukopin untuk terus memberikan layanan terbaik kepada para nasabahnya, Korean Link Business merupakan bagian dari komitmen ini karena dengan mendukung ekosistem investasi yang sehat KB Bukopin berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian nasional Indonesia secara nyata.

Dengan Korean Link Business akan semakin memudahkan perusahaan Korea di Indonesia yang tentunya akan berdampak positif bagi perekonomian nasional, hal ini dikarenakan foreign direct investment merupakan sumber devisa dan menciptakan lapangan kerja. Sehingga, melalui Korean Link Business, KB Bukopin optimistis mampu berkontribusi dongkrak perekonomian nasional.

"KB Bukopin sangat berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan pada sektor industri potensial di seluruh Indonesia. KB Bukopin akan memperkuat fondasi era baru yang lebih baik serta sinergi kelembagaan demi mencapai tujuan menjadi Top 10 Bank di Indonesia," tutup President Director KB Bukopin Chang Su Choi.

