JAKARTA - Harga tiket pesawat dikabarkan akan terkena imbas dari perang Rusia-Ukraina.

Diketahui, perang Rusia-Ukraina sudah berdampak pada minyak mentah dunia yang sempat tembus rekor.

Dampak kenaikan harga ini tak hanya menyasar harga BBM dan LPG, namun berlanjut ke harga avtur.

Dengan meningkatnya harga avtur, harga tiket pesawat akan terimbas.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pihaknya tengah memperdalam tren kenaikan harga avtur ini.

"Kami masih monitor," ujarnya singkat kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (11/3/2022).

Irfan tak membantah jika kenaikan harga ini menekan cost operasi Garuda Indonesia. Namun, dirinya belum mau berkomentar lebih lanjut.

Dikutip dari data Pertamina, harga avtur ditetapkan secara berbeda tiap wilayahnya.

Misalnya, untuk harga avtur di Bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan internasional dipatok USD 76,9 sen per liter.

Untuk kategori domestic flight into plane/not into plane dalam rupiah ditetapkan Rp11.967,55 per liter dan dalam dolar AS ditetapkan USD83,5 sen per liter.

Di bandara Denpasar, harga avtur untuk penerbangan internasional mencapai USD 82,2 sen per liter.

Lalu, untuk domestic flight into plane/not into plane dalam rupiah Rp12.816,86 per liter dan dalam dolar AS USD89,3 sen per liter.