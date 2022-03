JAKARTA - Viral di media sosial Twitter dan Instagram soal strategi marketing sebuah salon kecantikan yang memberi promo khusus untuk orang yang sedang patah hati.

Salon kecantikan itu bernama Itjeher, melalui akun resmi Instagram @itjeher pun membenarkan adanya promo tersebut.

Salon ini diketahui berlokasi di daerah Cipete, Jakarta Selatan.

Promo yang diberikan Itjeher untuk orang patah hati ini pertama kali diunggah pada 20 Januari 2022 lalu.

 BACA JUGA:Viral Pedagang Makanan Pakai Strategi Marketing Tingkat Dewa, Pembeli Senyam-senyum

Kemudian diunggah ulang oleh akun Twitter @cudble pada Senin (8/3/2022), yang menyetujui kalau strategi marketing salon itu begitu bagus dan menarik.

"Listen, it's a good marketing strategy, it's great marketing strategy even Post Break Up Salon Treatment," tulis akun twitter itu.

Sebagai informasi, dalam promo pada salon tersebut, mereka menawari pelanggannya untuk memilih 2 perawatan dan dapat bonus satu. Bonus tersebut berupa perawatan juga.

"Post break up. Choose 2 treatments out of these 3 treatments. Haircut + blow, facial or hair spa," tulis akun Itjeher.

Warganet yang melihat unggahan tersebut langsung membanjiri kolom komentar. Mereka menyebut kalau promo ini begitu menarik sebagai salah satu bentuk strategi marketing Itjeher. Banyak pula yang mengaku antusias dan ingin mencoba perawaratan di sana. Â BACA JUGA:Mengenal Fenomena Ambush Marketing, Cara Naikkan Nama Brand Pakai Cara Tak Terduga "Terakhir putus 2019, masih berlaku?" tanya akun @nadya.ihsani. "Masih ada gak? mau dong," sambung akun @bitchaingotme. "Kalau dighostingin termasuk gak ya min?" tanya lagi akun @saragnoorf. Hingga kini unggahan Itjeher itu sudah disukai sebanyak 567 orang dengan 64 komentar.