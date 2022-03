JAKARTA – Grace Tahir memparodikan Indra Kenz yang dikenal sebagai crazy rich asal Medan.

Parodi tersebut viral dan diunggah seorang netizen lain di akun media sosial pribadinya.

“Indra Kenz disenggol sama Crazy Rich beneran Grace Tahir!!!” tulis pemilik akun TikTok @k*lk1*2*2, dikutip Senin (14/3/2022).

Dalam video singkat yang diunggah, Grace Tahir memperkenalkan diri sebagai Indri Benz.

Dia mengaku sebagai crazy rich asal Glodok.

“Hei guys gue adalah Indri Benz. Yes, Benz seperti Mercedes Benz and welcome to my private jet. Crazy rich Glodok,” kata Grace Tahir dalam video tersebut.

Grace Tahir berjalan-jalan di dalam private jet tersebut.

Dia juga memamerkan sejumlah uang sambil mengipas-ngipas dan menghambur-hamburkannya. "Ya lu kalau kerja keras dan lu kaya gua Crazy Rich Glodok, wah lu bisa nikmatin seperti begini. Tas Hermes ratusan juta, murah banget guys, iyeahhh," ucapnya. Kemudian, Grace Tahir juga memparodikan Indra Kenz saat menjadi tahanan, karena kini Crazy Rich asal Medan itu ditetapkan tersangka kasus Binomo oleh Bareskrim Polri. "Oke guys, gue lagi di penjara nih. Kebanyakan haters di luar sana gue itu ada m m an, punya private jet, baju, jam, mobil, rumah ya semua pada jealous aja. Kenapa? Bukan salah gue dong, gue kan cuma post di sosmed tapi kalian yang dengerin gue," ucapnya. Sebagai informasi, Grace Tahir merupakan pengusaha dan Direktur Mayapada Hospital. Dia adalah anak konglomerat Indonesia, Dato Sri Tahir.