JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sebagai bentuk komitmen untuk pengembangan pasar modal Indonesia terutama investor retail generasi milenial, MNC Sekuritas meresmikan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) UNDIKNAS Graduate School Denpasar di Bali, Rabu (16/3/2022).

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina turut hadir secara virtual dan menyampaikan sambutan pada acara tersebut. MNC Sekuritas sangat mendukung keberadaan Galeri Investasi BEI untuk perkembangan pasar modal, khususnya bagi generasi milenial, sesuai dengan profil sebagian besar nasabah MNC Sekuritas.

“Berdasarkan data per Februari 2022, nasabah MNC Sekuritas sebagian besar merupakan generasi milenial di mana sebanyak 69% nasabah berusia 18-34 tahun. Bukan hanya itu, sebanyak 39% nasabah MNC Sekuritas berprofesi sebagai mahasiswa. Hal ini membuktikan bahwa generasi milenial memiliki minat dan kesadaran yang cukup tinggi untuk mempelajari investasi di pasar modal,” kata Susy.

Pada kesempatan kali ini, MNC Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia bersama-sama mendirikan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) di UNDIKNAS Graduate School Denpasar, Bali. Dengan peresmian Galeri Investasi ini, MNC Sekuritas telah memiliki 150 point of sales di seluruh Indonesia. Lebih dari 70% point of sales tersebut merupakan Galeri Investasi di universitas/ sekolah tinggi.

Acara peresmian ini juga turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Giri Tribroto, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fawzi, dan Direktur UNDIKNAS Graduate School Gede Sri Darma.

“Kami meyakini Bali merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi besar untuk pengembangan pasar modal dan basis investor. Saat ini MNC Sekuritas telah memiliki kantor cabang di kota Denpasar serta 5 Galeri Investasi lainnya. Berdasarkan data sepanjang tahun 2021, nilai transaksi point of sales MNC Sekuritas di Bali naik sebesar 68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah investor baru MNC Sekuritas di Bali sepanjang 2021 juga naik 31% dibandingkan tahun 2020,” tutup Susy.

