JAKARTA - Realisasi penerimaan negara sebesar Rp156 triliun per 31 Januari 2022. Tercatat penerimaan negara tumbuh positif jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp100,7 triliun.

“Di tahun 2022, kita melihat awal yang baik di bulan Januari. Dimana jika melihat penerimaan negara bulan Januari benar-benar melonjak ke hampir 55% pertumbuhannya,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Indonesia Conference 2022 Fitch on Indonesia “Exit Strategy after the Pandemic”, Rabu (16/3/2022).

Sri menjelaskan jika pertumbuhan ini tidak hanya semata-mata dari penerimaan komoditas seperti tahun lalu. Selain komoditas, pemulihan penerimaan perpajakan juga didukung oleh Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Ini semua cukup menggembirakan jika kita melihat laju pemulihannya,” ungkap Sri.

Dia mengungkapkan pula, banyak sisi lain yang menarik dari penerimaan negara. Jika melihat dari sisi sektoral, sektor perdagangan yang sensitif terhadap pandemi justru menguat berkontribusi pada penerimaan negara tahun 2022. “Jadi ini sebenarnya menunjukkan proses pemulihan yang tangguh dan kuat secara menyeluruh untuk banyak sektor dalam perekonomian Indonesia dan juga seluruh pendapatan penerimaan pajak,” pungkas Sri.