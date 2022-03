JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir main TikTok bareng pembalap MotoGP Luca Marini.

Erick Thohir mengajak adik Valentino Rossi ini mengucapkan bahasa Jawa apa video TikTok #dikasih info maseh.

"Dikasihinfomaseh," tiru Marini dalam akun TikTok Erick Thohir dikutip, Kamis (17/3/2022).

Erick Thohir pun menilai ucapan bahasa Jawa Luca Marini yang di dalam video TikTok kurang pas.

Untuk diketahui, Luca Marini akan menjadi salah satu pembalap yang berlaga di MotoGP Mandalika. Dirinya bersama Tim Mooney VR46 Racing Team dengan nomor motor 10.

Ini adalah tahun kedua di mana Luca Marini menjajal balapan dalam ajang MotoGP dengan tim barunya, yaitu Mooney VR46. Ini merupakan tim balap milik Valentino Rossi.

Erick Thohir pun mendoakan Marini sukses dalam ajang balapan MotoGP Mandalika.

"Ngono lho mas carane 😄 Good luck for the race, Luca! Enjoy the beauty of Indonesia @vr46racingteam #fyp #erickthohir #fypシ #foryoupage #dikasihinfomaseh," tulis Erick.