JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, Indonesia peduli dengan kemajuan generasi muda.

Hal ini sekaligus membantah pola pikir negara maju yang beranggapan negara berkembang tidak peduli terhadap kemajuan negara khususnya di Indonesia.

Luhut menjelaskan, Indonesia telah fokus terhadap kemajuan generasi selanjutnya di Indonesia dengan sejumlah langkah dan regulasi yang telah dilakukan pemerintah saat ini.

“Kemarin waktu di Amerika, banyak yang menyebutkan negara maju itu berfikir bahwa negara berkembang tidak care atau (tidak peduli). Saya bilang waktu di Washington (Amerika) bilang PR kita adalah care kepada the next generatiom of Indonesia,” kata Luhut dalam sambutan Acara Grand Launching Proyek Investasi Berkelanjutan di Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Luhut menilai, Indonesia kedepan akan terus berkembamg di sejumlah sektor. “Kita care pada the next generation of Indonesia, kita tak mikirin orang lain. Yang penting jangan victim dari segala row policy dan existing goverment jadi jangan ajari-ajari kami apa yang harus kita lakukan,” katanya.

Luhut mengatakan, bersama kementerian lain membangun sejumlah langkah kemajuan dan berbagai jenis investasi energi terbarukan mulai dari EV, baterai listrik dan recyling sehingga dapat memberi daya untuk Kawasan Industri Hijau. “Kita berbicara sama saja yes, jangan perlu khawatir kita pasti akan melakukan yang terbaik karena saya tidak ingin melihat cucu saya sengsara," pungkasnya.