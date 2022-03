JAKARTA - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan stok minyak goreng aman setelah HET dicabut, dan tak ada kelangkaan jelang Ramadan 2022.

“Kalau kita konversi menjadi liter, jumlahnya lebih dari 570 juta liter. Secara teoritis, ini sudah berjalan,” katanya.

Tak hanya minyak goreng, Lutfi memaparkan kesiapan Kementerian Perdagangan menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok (bapok) jelang puasa dan Lebaran.

BACA JUGA:Reaksi Emak-Emak Lihat Stok Minyak Banyak tapi Harga Naik: Gak Diserbu Lagi Nih?

Kemendag pun terus memantau sejumlah bapok dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin stok dan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Untuk rincian harga beras terpantau stabil di kisaran Rp10.400/kg untuk beras medium dan Rp12.400/kg untuk beras premium.

Lalu, kebutuhan beras nasional tahun 2022 mencapai 30 juta ton, sementara produksi dalam negeri tahun ini diproyeksikan mencapai 31 juta ton.

Sedangkan cabai dan bawang merah terpantau meningkat harganya akibat curah hujan tinggi.

Kemudian akan mengalokasi impor daging kerbau beku dari India sebanyak 20.000 ton pada akhir Maret 2022.

Adapun terkait harga kedelai selama dua tahun periode pandemi mencapai 92,08 persen.

Harga tertinggi untuk kedelai sebelum pandemi mencapai USD 345 per ton pada 2 Januari 2020. Namun, tercatat per tanggal 11 Maret 2022, harga kedelai di bursa internasional mencapai USD 607 per ton.

“Saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan mekanisme intervensi untuk mengatasi hal tersebut,” jelasnya.

Baca Selengkapnya: Tenang! Mendag Sebut Stok Minyak Goreng Kemasan Cukup, Migor Curah Disubsidi