JAKARTA โ€“ Sosok anak pengusaha Tionghoa-Indonesia dan direktur Mayapada Hospital Dato Sri Tahir, Grace Tahir secara blak-blakan menyindir Indra Kenz.

Bahkan, Grace Tahir membuat sindiran itu dalam bentuk video yang diunggah di akun media sosialnya.

Berikut fakta Grace Tahir anak orang terkaya RI yang sindir Indra Kenz yang dirangkum di Jakarta, Minggu (20/3/2022).

1. Seorang Pengusaha Tionghoa-Indonesia

Grace Tahir kini jadi viral usai video parodi yang menyindir Indra Kenz.

Grace Tahir lahir pada 6 Maret 1976 adalah seorang pengusaha Tionghoa-Indonesia dan direktur Mayapada Hospital. Dia mendapatkan gelar master di Universitas California, California, Amerika Serikat.

2. Anak dari Dato Tahir

Dia adalah anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosy Riady. Dato Sri Tahir sendiri masuk daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes 2021.

3. Sumber Kekayaan

Dato Sri Tahir sendiri masuk daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes 2021. Tahir kini memiliki kekayaan USD2,6 miliar atau setara Rp37,1 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Dengan kekayaannya ini, Tahir menduduki peringkat 16 dalam daftar 50 orang terkaya Indonesia.

Tahir merupakan pendiri grup Mayapada, konglomerat di bidang perbankan, perawatan kesehatan, dan real estat.

Keluarga Tahir juga memiliki saham di Bank Mayapada dan Maha Properti Indonesia. Dia juga memiliki properti di Singapura, termasuk melalui perusahaan properti terdaftar MYP.

Sementara, Grace Tahir menjabat sebagai Direktur Mayapada Hospital. Tak hanya itu, Grace Tahir juga merupakan Pendiri dan CEO Medico serta Pendiri dokter.id.

Grace Tahir juga mengemban beberapa jabatan strategis seperti Komisaris Utama Maha Properti Indonesia dan Director Philips Indonesia.

4. Sindir Indra Kenz

Grace Tahir memparodikan Indra Kenz yang dikenal sebagai crazy rich asal Medan. Parodi tersebut viral dan diunggah seorang netizen lain di akun media sosial pribadinya.

โ€œIndra Kenz disenggol sama Crazy Rich beneran Grace Tahir!!!โ€ tulis pemilik akun TikTok @k*lk1*2*2, dikutip Senin (14/3/2022).

Dalam video singkat yang diunggah, Grace Tahir memperkenalkan diri sebagai Indri Benz. Dia mengaku sebagai crazy rich asal Glodok.

โ€œHei guys gue adalah Indri Benz. Yes, Benz seperti Mercedes Benz and welcome to my private jet. Crazy rich Glodok,โ€ kata Grace Tahir dalam video tersebut.