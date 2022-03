JAKARTA - Viral harga minyak goreng Amerika diungkap seorang warganet di media sosial Facebook.

Warganet bernama Dewi Kreckman ini mengunggah perbandingan harga minyak goreng di Amerika dengan Indonesia di laman Facebooknya.

Penjelasan soal harga minyak goreng itu dijelaskan akun Facebook dengan nama Dewi Kreckman pada sebuah unggahan yang dibagikan, Sabtu (19/3/2022).

"Nih buat yang tanya melulu pinisirin harga minyak di USA yah, saya upload detilnya. Saya beli di Costco karena paling deket ama rumah. Sekitar 300 meteran lah. Costco ini harga grosir. Kalo beli di supermarket lain seperti Meijer dan Walmart lebih mahal.

Untuk 2 botol minyak isi 2,84 liter (total 5,68 lt) harga USD11,4 atau sekitar Rp164.000 yah. Berarti harga perliter sekitar Rp29.000," tulisnya.

Dewi menyebut, meski harga minyak goreng di Amerika lebih mahal, tapi kualitasnya tinggi.

"Harga per liter di USA sedikit lebih mahal dibandingkan Indonesia. Tapi memang kualitas minyak goreng di Amerika grade A yaitu kualitas ekspor terbaik. Wajar jika harga lebih tinggi. Bisa dilihat dari gambar dibawah warnanya sangat bening," jelasnya.

Kemudian, dia juga mengatakan kalau harga minyak goreng di Amerika tidak tergolong mahal kalau dilihat dari UMR pekerja di sana.

"Tapi....jangan lupa bahwa untuk orang Amerika harga minyak goreng per liter harga Rp29.000 itu murah karena UMR di USA sekitar USD1.800 sampai USD2.200 atau kurang lebih Rp26.000.000 - Rp32.000.000 per bulan. Kalo orang Indonesia beli minyak goreng harga Rp20.000 - Rp25.000 per liter itu mahal banget karena UMR di Indonesia sekitar Rp2.000.000 - Rp5.000.000," bebernya.

Bahkan, dia sampai merincinkan kembali harga minyak goreng dengan mematokan ke UMR.

"Indonesia:

UMR sekitar Rp4 jutaan, harga minyak goreng per liter sekitar Rp20 ribuan. Gaji satu bulan dapet 200 liter

USA:

UMR sekitar Rp30 jutaan, harga minyak goreng per liter sekitar Rp30 ribuan. Gaji Satu bulan dapat 1000 liter

Indonesia : USA

200 : 1000

1 : 5," lanjutnya.

Dewi pun menyayangkan harga minyak goreng yang bisa sampai mahal di Indonesia.

Hal itu karena Indoneisa memiliki kebun sawit terbesar di dunia.

"Harga minyak goreng yang mahal dan langka itu MENGENASKAN," tegasnya.

Terakhir, Dewi meminta agar harga minyak goreng di luar negeri dan dalam negeri tak melulu dibandingkan.

"Jadi kita harus paham konteks ketika bandingkan harga. Tidak bisa apple to apple harga USA vs Indonesia yah," pintanya.

Unggahan Dewi tersebut kini viral dengan dibagikan akun lainnya sebanyak 1.500 kali, disukai 1.900 warganet dan dikomentari 493 orang.