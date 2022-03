JAKARTA — Harga minyak goreng di Indonesia saat ini telah ramai diperbincangkan. Apalagi ternyata harga minyak goreng di Malaysia jauh lebih murah.

“Sebenarnya kita (Indonesia) tak terlalu mahal untuk harga pasar untuk satuan jual per liter kita di angka Rp24.000 - Rp25.000 per Liter, cuma kan sebelumnya mereka (Malaysia) punya program subsidi yang jauh dijalankan sebelum kita di tahun 80an ya jadi gak terlalu mahal paling beda-beda tipis mereka sekarang jualnya Rp23.000 - Rp27.000 ribu per liter (non subsidi),kalau subdidi ya murah,” kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (20/3/2022).

Menurutnya, harga minyak di Malaysia yang subsidi tidak terlalu banyak dan cenderung terbatas, sedangkan untuk yang non subsidi berkisar di harga Rp24.000 - Rp27.000 Ribu per liter.

“Indonesia masih lebih murah di banding harga negara-negara Singapore, Thailand, Vietnam. Sempat beredar Indonesia lebih mahal di banding Malaysia sebenarnya enggak, lebih mahal Rp1.000 - Rp2.000 ribuan saja yang komersial,” tambahnya.

Untuk masalah subsidi, tergantung sejumlah kebijakan pemerintahnya.

Karena penduduk Malaysia hanya berkisar 25 juta dan Indonesia 270 Juta.

"Nah itu sudah berlangsung lama, jadi kan kita baru akan dimulai misalnya Rp14.000 yang baru ditetapkan kemarin sama Kemendag. Kalau dari angka sih memang seperti Indonesia lebih mahal. Tapi kita akui itu terbatas jumlahnya dan sudah diatur undang-undang," tambahnya. "Saya fikir memang ini bagian dari kebijakan, ada yang mengatakan Malaysia lebih murah itu enggak. Ya harapannya kedepan sekarang stabil dulu aja yang tentu pertama kita harus lihat pemerintah sudah mengupayakan dan merangkak lebih baik (harga minyak indonesia)," tandasnya. Sebagai informasi, pemerintah telah mencabut aturan Harga Eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Kini, banyak toko modern menjual harga minyak goreng kemasan di kisaran Rp24.000 per liter. Sementara, untuk kemasan dua liter rata-rata dijual dengan harga Rp45.000 - Rp46.000.