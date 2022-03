JAKARTA - MNC Portal Indonesia mengadakan Webinar March Festival. Webinar ini akan menginspirasi masyarakat dan berbagai pihak untuk mengembangkan inovasi berbasis digital.

Webinar March Festival merupakan rangkain perayaan HUT ke-15 Okezone, HUT ke-4 iNews.id, dan HUT ke-1 Celebrities.id

Adapun Webinar March Festival akan dilaksanakan pada Kamis, 24 Maret 2020. Terdapat 3 rangkaian webinar menarik yang akan menampilkan 3 tema berbeda sesuai dengan karakter dan kebutuhan pembaca di masing-masing portal.

Program pertama ditujukan bagi kaum Milenial yang ingin membangun Startup atau bisnis bermodal kecil namun high profit. Portal Okezone.com bakal menghadirkan webinar menarik membahas tentang potensi membangun bisnis tak cuma di dunia nyata namun juga di dunia Metaverse yang kini sedang ramai digandrungi.

Yuk join dan simak sharing para narasumber kredibel sekaligus CEO bisnis kekinian di Webinar bertema: “How to be An Excellent Youngpreneur in Metaverse?” Webinar menarik ini menghadirkan 3 Narasumber ternama yang akan berbagi tips dan trik serta sharing pengalaman dalam berbisnis:

1. Wafa Taftazani (CEO VC Gamers dan UpBanx, Praktisi Metaverse)

2. Pungkas Riandika (CEO Kolektibel - Indonesia First Curated NFT Marketplace)

3. Ghozali Everyday (Pelaku NFT)

Tak hanya itu, Menparekraf Sandiaga Uno juga bakal memberikan keynote speech dalam Webinar “How to be An Excellent Youngpreneur in Metaverse?”, Kamis 24 Maret 2022, mulai dari pukul 10.00 hingga pukul 12.00 WIB.

Bagi para peserta webinar bisa melakukan Registrasi di sini

