JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, termasuk memberikan edukasi seputar investasi dan dunia pasar modal.

Berikut ini 3 tips yang dapat Anda terapkan agar disiplin berinvestasi saham dan mencapai kebebasan finansial Anda dengan aplikasi online trading MotionTrade.

 BACA JUGA:5 Level Bebas Finansial, Kamu Sudah Sampai Mana?

1. Melakukan Analisis terhadap Keuangan Anda Saat Ini

Salah satu cara yang dapat Anda lakukan dalam menanamkan kebiasaan disiplin berinvestasi saham adalah dengan melakukan analisis terhadap keuangan Anda saat ini. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah memenuhi kebutuhan dana darurat dan asuransi terlebih dahulu.

Anda sebaiknya menggunakan 'uang dingin' untuk berinvestasi. Cobalah analisis terlebih dahulu pemasukan dan pengeluaran Anda setiap bulan. Setelah memiliki data yang lengkap, barulah Anda dapat mengetahui berapa besaran dana yang dapat Anda gunakan untuk berinvestasi.

2. Patuhi Anggaran yang Telah Ditentukan

Setelah mengetahui berapa besaran dana yang dapat Anda gunakan untuk berinvestasi, Anda harus mematuhi anggaran tersebut. Anda sebaiknya memprioritaskan investasi, sehingga tidak menggunakan sisa dana setiap bulan. Pada awalnya mungkin hal ini akan terasa sulit, namun Anda akan mulai terbiasa jika sudah sering melakukannya.

3. Membuat Keputusan Berdasarkan Analisis

Ketika sudah terbiasa dengan investasi saham, ada baiknya Anda bersikap bijak dalam mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham. Pastikan Anda mengambil keputusan berdasarkan analisis, baik fundamental maupun teknikal. Hal ini Anda perlukan agar tidak mengambil keputusan secara emosional.

Itulah 3 tips yang dapat Anda lakukan untuk tetap disiplin dalam berinvestasi saham. Dengan bersikap disiplin dalam berinvestasi saham, bukan tidak mungkin Anda akan berhasil meraih mimpi kebebasan finansial Anda bersama MNC Sekuritas dan MotionTrade.

 BACA JUGA:Anda Generasi Sandwich? Ikuti 3 Tips Kelola Finansial dari MotionBanking Ini

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

#MNCSekuritas #MotionTrade #MotionTradeDuluAja #GampangBeliSaham #YukInvestasiYuk