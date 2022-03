JAKARTA - Harga emas berjangka ditutup menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Harga emas naik karena inflasi yang tidak terkendali dan krisis Ukraina yang semakin intensif.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, terangkat USD15,8 atau 0,82% menjadi ditutup pada USD1.937,30 per ounce.

"Anda melihat sedikit permintaan safe-haven dan sedikit perburuan barang murah yang dirasakan pada tingkat harga yang lebih rendah di pasar emas," kata Jim Wyckoff, analis senior di Kitco Metals.

Logam mulia telah mencapai rekor tertinggi pada awal Maret tetapi mundur tajam dari level tersebut menjelang pertemuan Federal Reserve minggu lalu.

Harga telah bergerak ke kisaran yang lebih stabil karena pasar mencerna pandangan yang lebih hawkish dari pembuat kebijakan Fed.

Inflasi tinggi mendukung logam mulia dan "tidak akan hilang dalam waktu dekat," kata Wyckoff. Dia menambahkan bahwa kenaikan imbal hasil obligasi membatasi kenaikan emas dan bisa memaksa logam untuk diperdagangkan "menyamping dan berombak."

Menambah daya tarik emas, indeks saham AS jatuh pada Rabu (23/3) karena harga minyak naik melebihi 121 dolar AS per barel.

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 28,5 sen atau 1,14%, menjadi ditutup pada USD25,189 per ounce. Platinum untuk pengiriman April turun USD4,1 atau 0,4%, menjadi ditutup pada USD1.021 per ounce.