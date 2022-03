JAKARTA - Sultan Gustaf Al Ghozali atau dikenal Ghozali Everyday membeberkan alasan menjual foto selfie di Non Fungible Token (NFT).

Berbekal 993 foto selfie selama lima tahun terakhir yang diunggahnya di platform OpenSea, Ghozali menjadi miliarder karena meraup untung hingga miliaran rupiah. Pendapatan Ghozali dari menjual foto selfie di NFT mencapai sekira Rp1,7 miliar.

"Dari awal sih enggak mikirin untuk diperjualbelikan, bahkan waktu saya mutusin jual ke NFT berharap enggak dibeli. Waktu posting di NFT cuma guyonan saja," kata Ghozali saat webinar March Festival dengan tema How to be An Excellent Youngpreneur in Metaverse?, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Ghozali mengaku sudah terjun di pasar NFT sebelum memposting foto selfie. Dia mengamati pasar NFT yang dijual seperti karya seni hingga musik.

"Saya berpikir mana ada upload selfie di NFT ada yang beli," katanya.

Bahkan Ghozali pesimis dengan karya NFT lainnya. Kendati demikian, Ghozali tidak putus asa. Meski tidak mempunyai karya NFT yang bagus, Ghozali fokus pada karya yang unik. "Kan belum ada jual NFT upload foto selfie. Saya kira pasti enggak laku. Waktu pertama kali promosi di Facebook banyak tanggapan negatif namun kalau di Twitter tanggapannya positif," ujarnya. Â Baca Juga:Â Ungkap Alasan Jual NFT Foto Selfie, Ghozali: Lucu Kok Ada Muka Saya Ghozali mengaku, pertama kali foto selfie dirinya dibeli oleh warga negara asing (WNA). Dengan seiringnya waktu, Ghozali akhirnya fokus pada jual foto selfie di NFT. "Yang beli orang luar, karena pengen ngebantu juga dan unik (fotonya)," katanya.