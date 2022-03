JAKARTA - Maraknya truk over dimension over load (ODOL) menimbulkan kerugian baik material maupun non material. Pada tahun 2021, jumlah kecelakaan yang melibatkan truk ODOL naik 97%.

Nilai kerugiannya mencapai Rp 43 triliun per tahun. Untuk itu, pemerintah menargetkan jalanan bebas kendaraan ODOL pada tahun 2023.

Namun, Ketua Umum Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo) Kyatmaja Lookman mengaku pesimis dengan target pemerintah itu.

"Sejak Maret ini banyak demo di Jawa Tengah, Jawa Timur (dilakukan oleh supir truk), sampai menutup jalan nasional, dan sampai akhirnya ODOL ini mengedepankan sosialisasi, ini merupakan sebuah kemunduran bagi kami, dari yang awalnya penindakan jadi sosialisasi," katanya dalam Market Review IDX Channel, Jumat (25/3/20220).

 BACA JUGA:Viral Video Sopir Truk Blokir Jalan Tol Protes ODOL hingga Bikin Macet Panjang

Sebelumnya, pada awal bulan ini dilaporkan gabungan sopir truk di sejumlah daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur mengancam mogok kerja karena adanya aturan ODOL dari pemerintah.

Menurut mereka, meskipun aturan tersebut baik untuk keselamatan, namun hal ini berpengaruh terhadap ongkos angkut, terutama bagi supir yang memilik armada perorangan. Jika aturan ODOL diberlakukan, pemerintah dinilai harus memberi kebijakan untuk meringankan biaya angkutan logistik dan normalisasi kendaraan. Â BACA JUGA:Tolak Aturan ODOL, Puluhan Truk Blokir Tol Purbaleunyi hingga Macet Parah "Jadi pemerintah harus pasang strategi lagi, karena kami cukup pesimistis untuk target zero ODOL 2023," jelasnya. Kyatmaja melanjutkan, tidak semua industri siap menghadapi aturan ODOL ini karena sebagian besar alasan pengusaha menggunakan truk ODOL berkaitan dengan persoalan ongkos logistik. "Kalau untuk pengusaha angkutan atau truk, kami semua ini lebih ingin tidak ODOL karena lebih aman, truk lebih awet dan keselamatan terjaga, karena kalau kecelakaan, berapa uang yang harus kami keluarkan. Tapi masalahnya, hampir semua industri itu (menggunakan truk) ODOL," pungkasnya.