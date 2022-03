JAKARTA - Harga barang pokok (bapok) merangkak naik jelang Puasa. Adapun bapok yang menunjukkan kenaikan di antaranya bawang putih, minyak goreng curah, minyak goreng kemasan, gula, telur, dan daging sapi.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) hari ini, Minggu (27/3/2022), bawang putih ukuran sedang naik Rp32.400 per kilogram, kemudian, minyak goreng curah naik Rp19.450 per kilogram, dan minyak goreng kemasan Rp25.100 per kilogram.

Sementara itu, untuk gula, harganya nanjak jadi Rp 15.700 per kilogram. Lanjut, harga telur ayam ras juga nanjak jadi Rp25.350. Terakhir, daging sapi pun ikut merangkak naik, harganya dibanderol Rp131.650 per kilogram.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, stok indikatif untuk daging ayam ras tercatat sebesar 353,40 ribu ton dengan kebutuhan sebesar 266 ribu ton/bulan sehingga cukup untuk 1,3 bulan ke depan.

Sedangkan stok indikatif telur ayam ras sebesar 434,76 ribu ton dengan kebutuhan sebesar 403,96 ribu ton/bulan sehingga cukup untuk 1,1 bulan ke depan.

“Untuk daging ayam ras dan telur ayam pasokannya tidak ada masalah pasokannya cukup. Bahkan, di pasar harganya cenderung turun,” kata Mendag Lutfi dikutip dari pernyataan resminya.

Kemudian, bawang putih stok indikatif tercatat sebesar 161,48 ribu ton dengan kebutuhan sebesar 40 ribu ton/bulan sehingga cukup untuk 4 bulan ke depan. Untuk cabai, pasokan saat ini tercatat sebesar 366,30 ton/hari dengan pasokan normal sebesar 386 ton/hari. Artinya, pasokan masih di bawah normal sebesar 5,10 persen namun akan mulai panen pada akhir Maret ini sehingga pasokan akan semakin baik pada April mendatang. Sementara, bawang merah stok indikatif tercatat sebesar 619,15 ton/hari dengan kebutuhan stok sebesar 605,50 ton/hari.