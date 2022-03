MALANG - Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Malang mengakui ada pencabutan distribusi minyak goreng bersubsidi kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM).

Di mana pencabutan ini imbas adanya perubahan mekanisme aturan dari pemerintah pusat perihal pengaturan pendistribusian minyak goreng.

Menurut Kepala Diskoperindag Kota Malang M. Sailendra, pihaknya tak bisa berbuat banyak karena adanya perubahan aturan dan mekanisme pengaturan di pemerintahan pusat. Hal ini disebutnya juga yang mempengaruhi sulitnya ketersediaan minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah seharga Rp 14.000 per liternya.

"Mekanismenya berubah. Kalau kemarin, aturan main distribusi minyak goreng itu ada di Kementerian Perdagangan, mulai Rabu kemarin, itu Menteri Perindustrian," kata Sailendra ditemui di sela-sela pameran UMKM, Kota Malang, Senin (28/3/2022).

Sailendra menjelaskan, bila pencabutan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah pusat hanya diberlakukan untuk minyak goreng kemasan, sedangkan untuk minyak goreng curah pemerintah pusat masih tetap akan memberikan subsidi. Namun pengaturannya, termasuk dalam hal pendistribusiannya kini beralih wewenang ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia.

"Itu mengeluarkan peraturan terkait dengan minyak goreng curah ke masyarakat dan UKM/IKM. Nantinya Kementerian Perindustrian ini yang akan menata kebijakan itu," ujarnya.

Maka ketika ada keluhan sulitnya memperoleh minyak goreng dengan harga murah oleh pelaku UKM dan masyarakat kecil, dirinya hanya bisa meneruskan hal tersebut ke Kemenperin Republik Indonesia.

"Kalau perindustrian, mereka sudah mulai di bahan bakunya, proses sampai jadinya minyak, berapa ton per hari, per bulan, per tahun. Mereka tahu datanya. Nanti didistribusikan kemana, ke siapa, itu dengan kementerian. Jadi data ini ibaratnya tidak bisa main-main. Jadi yang kemarin produsen yang main-main," terangnya.

Sailendra menerangkan, solusi jangka pendek pihaknya bakal meminta pemerintah pusat melakukan operasi pasar minyak goreng curah untuk yang membutuhkan dan masyarakat berpenghasilan rendah. "Kedua untuk UMK/IKM yang bergerak pada sektor kuliner yang rata-rata membutuhkan minyak goreng. Kita harapkan secara rutin ada," ucapnya.

Di sisi lain pengerajin tempe Kosim berharap, pemerintah bisa sesegera mungkin untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng subsidi. Pasalnya jika hal ini tidak diatasi, akan mempengaruhi usaha pembuatan tempe miliknya dan beberapa pengerajin tempe lainnya di Sanan, Kota Malang.

"Adanya subsidi itu sangat membantu kita teratasi akhirnya. Dan harga pun kita masih bisa istilahnya diatur. Karena meksipun harganya harga kulakan, tapi ada subsidi minyak tadi," tukasnya.

