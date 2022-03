JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Pada kesempatan kali ini, MNC Sekuritas dan IDX Islamic menggelar program kompetisi trading saham syariah bertajuk MotionTrade Syariah Challenge 2022.

Program ini merupakan program tahunan untuk mengapresiasi investor syariah teraktif dengan Return on Investment (ROI) tertinggi. Kompetisi trading saham syariah dengan aplikasi MotionTrade Syariah ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu April – Juni 2022 (periode 1) dan Juli – September 2022 (periode 2).

Kompetisi dengan hadiah senilai total Rp39 juta ini dapat diikuti oleh investor syariah MNC Sekuritas, termasuk investor baru.

Tiga nasabah syariah di setiap periode kompetisi yang memenuhi tantangan dengan menjadi nasabah syariah teraktif dan memiliki ROI tertinggi akan mendapatkan apresiasi dalam bentuk top up Rekening Dana Nasabah (RDN).

Makin aktif nasabah bertransaksi dan memiliki Return on Investment (ROI) tertinggi, maka makin besar juga kesempatan untuk menang. Tak hanya itu, nasabah dengan frekuensi tertinggi juga berkesempatan memenangkan kategori Best Frequency untuk setiap periode.

Selain IDX Islamic, kompetisi ini juga didukung oleh MSHOP dan Legiteamate, di mana para pemenang berhak untuk mendapatkan voucher belanja online.

Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih berkah dalam menyambut bulan Ramadan!

Segera buka rekening syariah di MNC Sekuritas dan tingkatkan transaksi Anda untuk mengikuti MotionTrade Syariah Challenge 2022! Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan, periode pemenang hingga hadiah dapat dilihat melalui link: bit.ly/motionsyariah2022!

