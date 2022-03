JAKARTA - Jelang bulan puasa, Kementerian Perdagangan (Kemendag) meyebut bahwa kebutuhan pangan mulai dari daging sapi hingga minyak goreng mengalami kenaikan harga. Dengan demkian, jangan heran jika pedagang pasar membanderol harga tak seperti biasanya.

Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan, daging sapi paha belakang harganya masih tertahan tinggi di level Rp129.900 per kilogram.

Lalu, cabe rawit merah di level Rp62.800 per kilogram, bawang putih honan Rp31.200 per kilogram, daging ayam ras masih bertengger di level Rp36.200 per kilogram, serta telur ayam ras Rp25.700 per kilogram.

"Harga kedelai impor di tingkat pengrajin tempe dan tahu juga naik, harganya sudah menyentuh di level Rp14.100 per kilogram pada Selasa (29/3/2022) atau naik 2,17 persen dari sebelumnya Rp13.800 per kilogram pada Senin (28/3/2022)," ujar Oke saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, dikutip Kamis (31/3/2022).

Kemudian, berdasarkan catatan Kemendag harga minyak goreng curah sempat mencatatkan harga Rp18.300 per liter atau naik 1,67 persen dari harga sebelumnya di angka Rp18.000 per liter.

Tak hanya minyak goreng curah saja melainkan jenis minyak goreng lainnya juga ikut naik. Yakni minyak goreng kemasan premium sebesar Rp25.600 per liter dan kemasan sederhana Rp23.000 per liter. "Kendati demikian, berdasarkan hasil koordinasi dengan pelaku usaha dan instansi terkait ketersediaan pasokan selama Ramadhan dan Idul Fitri 2022 dipastikan cukup dengan ketahanan antara 1,1 sampai 2 bulan ke depan,” tutur Oke.