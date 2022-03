JAKARTA – Viral kucing sultan pakai kalung emas seharga Rp14 juta, bikin majikan salah paham. Hal ini diketahui melalui video singkat yang diunggah seorang netizen di media sosial.

“Kucing sultan #layanganputus #layanganpotek #kucingtiktok #cutecat #catlovers #cutecat #oddeyecat #chlowie,” tulis akun TikTok @c*l*w*e*8, dikutip Kamis (31/3/2022).

Dalam video singkat yang diunggah, istri dari pemilik kucing merasa bingung ketika suaminya tiba-tiba mengajak ke toko emas. Sesampai di toko emas, suami wanita tersebut langsung memilih-milih model kalung.

“Dengan dinginnya, dia pilih-pilih sendiri model kalung tanpa tanya aku mau model apa! (Bingung tapi melas nanya),” tulis akun TikTok @c*l*w*e*8.

Ketika sampai di rumah, suami dari wanita tersebut langsung membuka emas yang dibeli. Namun, bukan diberikan kepada istrinya, kalung tersebut malah dipakaikan ke kucing peliharaanya.

“Aku pikir mau dipakaikan ke leherku. Rupanya dia belikan untuk nenek japluk. It’s my dream mas not here. Lidya sesungguhnya,” tulis akun TikTok @c*l*w*e*8.

Hal ini pun viral dan menarik perhatian netizen. Hingga berita ini ditulis, video tersebut telah disukai 92,9 ribu orang dan dikomentari 1.709 kali.