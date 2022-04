JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, MNC Sekuritas dan Maybank Asset Management untuk menyelenggarakan promo bertajuk "MotionTrade Bagi THR (Terima Hadiah Reksadana)".

Anda bisa memperoleh THR berupa reksa dana Maybank Syariah Money Market Fund 2 (SMMF2) senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan melakukan pembelian reksa dana Maybank Asset Management tertentu senilai minimum Rp1 juta melalui aplikasi MotionTrade.

Promo spesial ini hanya berlaku selama Ramadan, yaitu untuk pembelian selama periode 1 April hingga 1 Mei 2022.

Pilihan produk reksa dana dari Maybank Asset Management yang termasuk dalam promo ini antara lain: Maybank Syariah Money Market Fund 2 (SMMF2), Maybank Dana Pasar Uang (MDPU), Maybank Dana Pasti 2 (MDP2), Maybank Dana Obligasi Negara (MDON) dan Maybank Dana Ekuitas (MDE).

Anda hanya perlu melakukan pembelian salah satu dari empat pilihan jenis produk tersebut untuk mengikuti promo.

Untuk memperoleh cashback, reksa dana yang Anda beli tidak boleh dicairkan hingga 31 Juli 2022. Ayo segera ikutan, terbatas untuk 50 investor pertama.

Ramadan adalah bulan yang penuh berkah untuk semua, pastikan Anda menikmati THR dari MotionTrade dan Maybank Asset Management! Simak informasi lebih lanjut melalui link: bit.ly/promomaybankMT!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(ZWD)